Обновленная версия оперы «Богема» выходит в Челябинском театре оперы и балета

Зрители увидят постановку уже 16 января

В год 130-летия со дня мировой премьеры на сцену Челябинского государственного театра оперы и балета им. М. И. Глинки возвращается обновленная версия оперы Джакомо Пуччини «Богема». Это жемчужина оперного искусства, история о любви, творчестве и скоротечности счастья, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В Челябинске «Богема» звучит на итальянском языке. Для зрителей подготовлены качественные субтитры. Но язык музыки и чувств понятен каждому человеку без перевода.

Трогательная история любви поэта Рудольфа и хрупкой Мими разворачивается под удивительную музыку. Пуччини создал одно из самых пронзительных произведений в истории музыки.

«Спектакль стал гораздо лучше. Мы подкорректировали некоторые тонкости перевода. Обновили декорации, свет. Мы с артистами во многом переработали драматические линии героев, мизансцены», — поясняет режиссер-постановщик Вадим Кейш.

Опера «Богема» для зрителей будет представлена уже в ближайшую пятницу, 16 января. В партии Рудольфа зрители увидят Алексея Пьянкова, Мими исполнит Наталия Быстрик, Марсель — Александр Сильвестров, Шонар — Андрей Меркульев, Мюзетта — Анжелика Донских.

«Партию Мими я уже исполняла ранее. Это очень красивое произведение. Композитор прекрасно выстроил речевые партии. Музыка позволяет солистам раскрыть все возможности своего голоса», — комментирует солистка оперы Наталия Быстрик.

За дирижерским пультом обновленной постановки Вячеслав Губанов.

Возвращение «Богемы» в репертуар театра — значимое событие не только для театра, но и для всего культурного сообщества региона. Это возможность вновь пережить одну из самых красивых и трагических оперных историй.