«Щелкунчик» в Челябинске собирает полные залы в новогодние праздники

Он стал символом зимней культурной программы многих южноуральцев

В Челябинском театре оперы и балета имени Глинки продолжается череда аншлаговых показов главного новогоднего балета — «Щелкунчик» (6+). Постановка народной артистки России Татьяны Предеиной, идущая с 21 декабря по 5 января, пользуется огромным спросом у зрителей.





Классическая рождественская сказка, в которой девочка Мари отправляется в волшебное путешествие вместе с ожившей куклой Щелкунчиком, стала для многих семейной традицией. Зрители отмечают, что посещение этого спектакля символизирует для них начало праздничной волшебной поры и веру в чудо.





Продажи билетов на спектакль в этом году открылись рекордно рано — еще в июне, а к началу декабря все места на балконе были полностью выкуплены. Зрители отмечают, что посещение «Щелкунчика» стало для многих семейной новогодней традицией, символизирующей веру в чудо и начало праздничной волшебной поры.





В этом сезоне у спектакля появилось несколько дебютантов. Главные партии Мари и Щелкунчика впервые исполнили солисты Дарья Демченко и Александр Кочетков, а также Юлия Хрусталева и Данил Уразаев. В постановке задействованы и учащиеся хореографического колледжа, которые играют детей на празднике. Обновилось и световое оформление спектакля, сделавшее волшебную историю еще более зрелищной.

Для самих артистов «Щелкунчик» давно стал ориентиром в театральном календаре.

«Когда начинаются „Щелкунчики“ — для нас наступает настоящий декабрь», — отмечают в труппе.

Балет идет в сопровождении оркестра театра и объединяет на сцене всю балетную труппу, демонстрируя как мастерство признанных солистов, так и талант молодого поколения исполнителей.