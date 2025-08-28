Челябинская картинная галерея откроется после трехлетнего ремонта в конце осени

Внутри обновили постоянную экспозицию и схему залов

Картинная галерея на набережной реки Миасс в центре Челябинска распахнет свои двери в октябре — ноябре этого года, чтобы показать обновленные залы и экспозицию. Об этом заявили в региональном Минкульте.

Напомним, галерея была закрыта на масштабный ремонт летом 2022 года. За прошедшее время внутри отремонтировали залы, изменили схему экспозиции, сделали большой холл. К тому же у галереи перенесли главный вход — теперь он находится на набережной.

Кроме залов русского и древнерусского искусства, шедевров Шишкина, Айвазовского, Кузнецова и Крамского, появятся экспозиции скульптуры, искусства Западной Европы, русского и западноевропейского фарфора.

Также в галерее готовят для школьников и студентов новые абонементы, которые помогут изучить историю искусства, познакомиться с собранием музея и освоить техники рисования.

Ранее корреспондента ИА «Первое областное» провели в обновленные мастерские реставраторов, в которых теперь можно работать с графикой, — раньше специализированной техники для этого не было.