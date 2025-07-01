В челябинской картинной галерее появится просторная мастерская для реставраторов

Обновленный музей приоткрывает завесу тайны и начинает показывать, что изменилось внутри

Ремонт Челябинской картинной галереи постепенно подходит к концу, и первые работники въезжают в обновленные помещения. Осенью сюда вновь пустят горожан и туристов, здесь начнут проводить экскурсии и лекции, а пока вовсю готовят новую экспозицию. Все экспонаты сейчас проходят через руки реставраторов, которые приводят работы в порядок в новой просторной мастерской. Их рабочее место — первая точка галереи, которую после ремонта показали журналисту ИА «Первое областное».

Мастерская стала одним из первых пространств, в котором закончили ремонт. Из небольшого закутка на первом этаже пять реставраторов переехали в большую комнату с видом на оперный театр. Каждому работнику выделили свой рабочий стол, где можно расставить все реагенты, краски, инструменты. Теперь здесь в особых условиях температуры и влажности будут возрождать масляные и темперные полотна, скульптуру, графику и произведения на бумаге. Также здесь появились специальные зоны, в которых можно будет работать с химическими реагентами.

Реставрационное помещение открылось три месяца назад, с тех пор специалисты обживались, формировали рабочие столы и дожидались нового оборудования. В работе им будут помогать специальная подсветка, паровые карандаши, моечные комплексы, фотооборудование, ультрафиолетовые и инфракрасные лампы. Новые приборы позволят реставрировать графику, чего до настоящего момента в музее не могли.

«К нам произведения поступают по мере того, как заканчивается работа с другими предметами искусства. К выставкам большая часть работ проходит через наши руки, в год примерно сотни две произведений реставрируем. Сейчас работаем в усиленном режиме на постоянную экспозицию, которая откроется после ремонта. Мы работаем даже с теми вещами, которые, казалось бы, не требуют реставрации. Но мы три года были закрыты, и сейчас нам нужно показать всю свою красоту», — отметил главный хранитель фондов, художник-реставратор Виктор Чичиланов.

Три года, пока галерея была на ремонте, реставраторы работали в одном из выставочных залов Музея изобразительных искусств. За это время подготовили работы к нескольким выставкам из фонда и привозным, в том числе реставрировали Айвазовского для экспозиции маринистики. Работа специалистов не останавливается ни на день, они ежедневно трудятся над произведениями. Например, только вчера специальная комиссия оценила восстановление картины «Петербург зимой. Вид на стрелку Васильевского острова» Александра Беггрова.

«Здесь был потемневший лак, загрязнения. Картина была очень желтая, неяркая. После реставрации мы увидели голубое небо, белый снег, облачка светлые, более четкие изображения архитектурных построек», — поделился Виктор Чичиланов.

Незримым наблюдателем за процессом реставрации временно останется гипсовая модель Льва Головницкого «Межи непаханы». Она стояла в этом помещении, пока комната была частью экспозиционного зала. Реставраторы надеются, что в будущем музей еще расширится, работники переедут в отдельные постройки, и скульптура вновь станет частью зала. А что готовят для челябинцев уже к открытию в конце осени?

«В картинной галерее появятся новые экспозиции, абсолютно поменялся дизайн-код музея, будет другой цвет стен, принципиально другое размещения экспонатов, новая современная подсветка, откроется зал со скульптурой. Еще надеемся в ближайшем будущем выставить резное дерево из собрания и наличники, снятые с уже не существующих челябинских домов. Это очень интересные экспонаты, мечтаем их показать нашим зрителям даже в таком ограниченном пространстве. И мы очень счастливы, что в старом здании в новых реалиях у наших реставраторов появилось больше возможности работать в комфортных условиях», — поделилась замдиректора по научной работе, председатель реставрационного совета Юлия Алферова.

Кстати, в обновленной галерее появится и новый вход. Его перенесут с улицы Труда на набережную. Как говорил нам директор Музея изобразительных искусств Станислав Ткаченко, зачем нужна набережная, если она не ведет в музей?