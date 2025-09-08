В Челябинске ремонтируют школу, где собирали 96‑ю бригаду танкистов-добровольцев

У здания обновили фасад, оконные блоки и кровлю

В Челябинске завершили реставрацию школы № 53, где в 1942 году формировалась 96‑я танковая бригада. У постройки по адресу Овчинникова, 4 отремонтировали фасады, покрытие кровли и водосток, оконные блоки и остекление, рассказали в Госкомитете охраны ОКН Челябинской области.

Также во время ремонта под облицовкой рабочие нашли прямоугольные подоконные ниши. Их отреставрировали и покрасили, чтобы здание вернулось к своему первозданному виду.

Школа была построена в середине 30-х годов прошлого века. Раньше здесь располагалась железнодорожная школа № 2, именно в ней 14 марта 1942 года начали формировать 96‑ю бригаду танкистов-добровольцев. Во время Великой Отечественной бойцы участвовали в сражениях под Перекоповкой, Воронежем и на Курской дуге, в освобождении Харькова. Сегодня в честь их подвига на стене школы размещается мемориальные доски.

Кстати, школа примыкает к Переселенческому пункту — историческому кварталу, который попал в обзор корреспондента ИА «Первое областное» с топом мест Советского района, где можно погулять, когда уже видел все в городе.