Челябинск примет «Золотую маску» в случае победы в «Культурной столице — 2027»

Такое обещание дал актер Владимир Машков

В 2027 году в Челябинске проведут «Золотую маску», если город завоюет звание «Культурная столица». Такое обещание дал Союз театральных деятелей и лично его председатель Владимир Машков, сообщает портал bfm74.ru со ссылкой на министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина.

По словам Алексея Бетехтина, по условиям конкурса в 2027 году город-победитель должен провести на своей площадке абсолютно новые мероприятия. Для Челябинска уже есть определенный план, в который вошли фестивали, проекты, спектакли и концерты. Подведение итогов «Золотой маски» могло бы стать еще одним ярким событием в жизни города.

«К нам подтянутся федеральные программы, и это очень здорово. Все будет освещаться на всю страну, а мы погордимся своей областью и расскажем всем, насколько мы крутые. Помимо новых фестивалей, конечно же, мы не забудем старые. И проекты все наши будут точно так же продолжаться. Это и престижно, с одной стороны, и интересно — с другой. Потому что это масса мероприятий, которые люди смогут посетить», — отметил министр культуры.

Сейчас на Южном Урале проходит 365 фестивалей, создаются новые культурные проекты и модернизируется соответствующая инфраструктура. Так, Музей изобразительных искусств наметил сотрудничество с Русским музеем, по словам Алексея Бетехтина, на днях будет подписано соглашение о сотрудничестве. Также в следующем году завершается строительство второго корпуса Детской филармонии.

Сейчас Челябинск занимает вторую строчку в голосовании за культурную столицу 2027 года.

«Мы к этому долго шли, особенно последние годы, когда занимались ремонтами театров. У нас выходили новые постановки, открывали новые библиотеки, ремонтировали дворцы культуры. Не случайно весной следующего года приезжают все министры страны, чтобы посмотреть на наш опыт, на наше продвижение. Мы заслужили реально. И поэтому, конечно, обидно, когда какие-то города становятся культурными столицами, а мы вроде как хуже. Мы можем догнать, надо еще поднажать», — поделился Алексей Бетехтин.

Голосование продлится на портале «Госуслуги» до 6 декабря. Нужно зайти в приложение или на сайт, найти раздел «Культурная столица» и нажать на плашку с Челябинском. Победителя конкурса будет определять жюри по запланированной на 2027 год программе мероприятий и самопрезентации города. Также отдельно объявят победителя народного голосования по результатам опроса на «Госуслугах».

Напомним, по итогам прошлого театрального сезона номинантом «Золотой маски» стала постановка Челябинского театра современного танца «Приют „Белая Хиганбана“». Также в шорт-лист попал кукольный спектакль «КвинПикS» челябинца Виктора Плотникова, поставленный в Петрозаводске.