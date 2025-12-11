Юным челябинцам придется переоформлять Пушкинскую карту

Она «переезжает» из Почта Банка в ВТБ

Челябинские школьники и студенты должны будут переоформить Пушкинскую карту, чтобы продолжить ходить в кино и театры бесплатно. Это связано с тем, что обслуживанием карты с нового года займется ВТБ, а не Почта Банк, сообщают в региональном Минкульте.

Действующие Пушкинские карты заблокируются 31 декабря 2025 года в 17:00 по местному времени. Подать заявление на новую можно через приложения «Госуслуги Культура» или «Почта Банк» до 28 декабря. С нового года открыть карту можно через «Госуслуги Культура» или «ВТБ Онлайн». При желании пластиковую карту можно получить в офисе ВТБ с 12 января.

Лимит карты в 2026 году останется 5 тысяч рублей, из них 2 тысячи можно потратить на кино.



В Челябинской области потратить средства с Пушкинской карты можно в 119 учреждениях культуры. Бесплатно посещать спектакли, выставки и концерты может молодежь от 14 до 22 лет.

Добавим, Челябинский театр оперы и балета присоединился к федеральной акции «Веди родителей в музей, театр, концертный зал». С 27 декабря по 11 января в кассе театра можно предъявить билет, купленный по Пушкинской карте, и получить скидку 20% на покупку дополнительных билетов на этот же спектакль.