Флик-фляк и волшебные очки: в Челябинске состоялась премьера феерии «Сказки Гофмана»

Как в театре имени Глинки соединили французскую оперу, русский балет и немецкую сказку

В Челябинске открылся балетный фестиваль «В честь Екатерины Максимовой». Несколько дней на сцене оперного свои постановки будут представлять крупнейшие театры России из Омска, Самары, Уфы и Йошкар-Олы. Челябинская труппа подготовила премьеру «Сказок Гофмана» — балета-феерии, постановка которого стала возможна благодаря сотрудничеству с французской продюсерской группой FRANCECONCERT.





Классическая опера Жака Оффенбаха усилиями омского хореографа Надежды Калининой и художника-постановщика Сергея Новикова превратилась в балет-феерию. Хор на балконах, балетная труппа на сцене, а солисты настолько элегантно вписаны в происходящее, просто диву даешься.





Вокальные партии исполняются на французском языке, субтитры не предусмотрены, так что с содержанием либретто лучше познакомиться заранее. Если коротко, то в центре сюжета поэт Гофман, который влюбляется, обжигается, снова влюбляется, участвует в дуэли, разочаровывается и находит покой в себе и творчестве. А у нас гаснет свет, на взмахи маэстро Евгения Волынского откликаются первые скрипки и открывается занавес.





Мир Гофмана озаряется огоньками и всполохами света, которые множатся в зеркалах, пляшут под потолком, иногда спускаются на сцену, путаются в ярких костюмах артистов, бросают зловещие тени на лица, особенно коварного Линдорфа. Ох, как же этот образ идет Кубанычу Шамакееву! Под сочный баритон Александра Сильвестрова злодей сверкает глазами, хохочет, крутит пируэты в черном плаще, дьяволом вышагивает по сцене.





И покоя не дает Гофману — восторженному поэту, по уши и несчастно влюбленному. Голос поэта — тенор Алексей Пьянков — играет с залом, страдает, шутит, признается в любви. В это время на подмостках душой нараспашку Алексей Шакуро, очень эмоциональный танцор, который судьбу поэта буквально пропускает через себя. От сцены к сцене черты его лица меняются, взгляд становится развязным, улыбка хищной. Чем ближе финал, тем сильнее проступает в его лице что-то дьявольское, а движения становятся острее и грубее. И без либретто понятно, что соперник-злодей живет внутри него.





А что с любовью? В составе первого премьерного дня красавицу Стеллу (куклу Олимпию, хрупкую и наивную Антонию и коварную Джульетту) танцует Лири Вакабаяси. Хореограф Надежда Калинина назвала японскую балерину «замечательным приобретением театра» и сказала, что в восторге от ее дарования, заинтересованности и богатства тела. Лири очень артистична и потрясающе владеет каждой мышцей: мгновенно повисает бездушной куклой в руках подмастерьев, безвольно замирает в объятиях демона и тут же кружится 32 раза в фуэте, а потом падает на паркет поломанной игрушкой и так по-настоящему! Ей веришь безоговорочно: улыбке, ужасу в глазах, кокетливому движению бедра. Отдельное браво голосу Стеллы — сопрано Эльвире Авзаловой, которая своими арпеджио и стаккато привела зал в восторг.





Фееричная сказка про Гофмана и его внутреннего демона утаскивает зрителя в мутные зеркала неразделенной любви, горя, пьяного морока, зловещей магии. Сцена сереет и вспыхивает огнями, кутается в дымку снов и раскрывается навстречу шумной гулянке и разудалому, выдуманному танцу флик-фляк. Эмоции правят героями и действием в этот вечер. Браво труппе Челябинского театра оперы и балета, они совершают подлинную театральную магию.





Второй показ «Сказок Гофмана» состоится 28 мая. А в следующий раз балетную феерию покажут 26 июня.

Ничего не знаете о Гофмане, его бедах и страхах? К дьяволу, просто отдайте артистам немного любви и наслаждайтесь.