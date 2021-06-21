Число вновь заразившихся коронавирусом на Южном Урале превысило число выписанных пациентов

Минздрав Челябинской области опубликовал сводку на 21 июня 2021 года

Ситуация с коронавирусом на Южном Урале пусть незначительно, но усложняется. Впервые за много недель число вновь заболевших южноуральцев превысило число выписанных из ковидных больниц, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

За минувшие сутки медики провели более 7,7 тысячи тестов на коронавирус. И получили 103 положительные пробы. Всего с начала пандемии инфекционное заболевание только официально подтвердили у 64 тысяч 919 человек.

Из ковидных больниц накануне выписали 101 пациента. Всего с начала пандемии болезнь победили 59 тысяч 873 пациента. От коронавируса и сопутствующих болезней умерли 2 тысяч 952 человека, в том числе один — накануне.

На лечении остаются 2 тысячи 51 человек.

В минувшие выходные в Челябинской области побит рекорд по массовой вакцинации в ТРК и в садовых товариществах. Прививку от коронавируса поставили 1786 человек — примерно вдвое больше, чем обычно.

Напомним, каждому из привившихся теперь рекомендовано предоставлять оплачиваемый выходной. С таким предложением на прошлой неделе выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Также стало известно, что с 1 июля переболевшие коронавирусом смогут пройти углубленную диспансеризацию.

Кроме того, в Челябинске началась вакцинация от коронавируса собак и кошек.