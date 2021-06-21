Ситуация с коронавирусом на Южном Урале пусть незначительно, но усложняется. Впервые за много недель число вновь заболевших южноуральцев превысило число выписанных из ковидных больниц, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.
За минувшие сутки медики провели более 7,7 тысячи тестов на коронавирус. И получили 103 положительные пробы. Всего с начала пандемии инфекционное заболевание только официально подтвердили у 64 тысяч 919 человек.
Из ковидных больниц накануне выписали 101 пациента. Всего с начала пандемии болезнь победили 59 тысяч 873 пациента. От коронавируса и сопутствующих болезней умерли 2 тысяч 952 человека, в том числе один — накануне.
На лечении остаются 2 тысячи 51 человек.
В минувшие выходные в Челябинской области побит рекорд по массовой вакцинации в ТРК и в садовых товариществах. Прививку от коронавируса поставили 1786 человек — примерно вдвое больше, чем обычно.
Напомним, каждому из привившихся теперь рекомендовано предоставлять оплачиваемый выходной. С таким предложением на прошлой неделе выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Также стало известно, что с 1 июля переболевшие коронавирусом смогут пройти углубленную диспансеризацию.
Кроме того, в Челябинске началась вакцинация от коронавируса собак и кошек.