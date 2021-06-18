Рестораторы Челябинска выступили против принуждения сотрудников к вакцинации от коронавируса

Мэрия рекомендовала прививать всех работников общепита и торговли

Рестораторы Челябинска не готовы принуждать сотрудников к массовой вакцинации от COVID-19. Руководители считают, что прививка — дело добровольное. При этом некоторые готовы пустить в свои заведения врачей, чтобы люди могли поставить уколы на рабочих местах. Как ранее сообщало ИА «Первое областное», мэрия Челябинска рекомендовала предприятиям общепита и торговли до 23 июня направить списки людей для вакцинации. Работникам сферы услуг, у которых нет антител к COVID-19, пригрозили карантином при вспышке заболеваемости. Пока вакцинация не является обязательной.

В администрации Челябинска сообщили, что готовы организовать выездную вакцинацию всех желающих на рабочих местах. На вопросы о том, будет ли вакцинация обязательной и в каких еще сферах будут действовать рекомендации о прививках, в пресс-службе мэрии не ответили.

Владелица Boris bar, Greenery, ENVY и «Ресторана живой рыбы» Татьяна Мизюрина сообщила, что в ее заведениях пока не получали письма из управления по торговле и услугам. Предприниматель не собирается заставлять людей прививаться. При этом она не исключает, что вакцинацию сотрудников сферы услуг могут сделать обязательной, а за несоблюдение требований введут штрафы, как в Москве.

«Я полагаю, что следствием этого запрета станут штрафы. В Москве уже предусмотрены штрафы от 50 тыс. рублей до 300 тыс. рублей за работу, если привито менее 60% сотрудников, при повторном нарушении — до 1 млн рублей. Думаю, что эта практика дойдет и до нас. Если сотрудники откажутся прививаться, мы будем вынуждены закрывать наши бизнесы. Я могу вакцинироваться или не вакцинироваться. Заставлять сотрудников я не буду. У меня уже есть люди, которые против. Я не знаю, как мы будем работать дальше», — говорит Татьяна Мизюрина.

Татьяна Мизюрина против того, чтобы в ее заведения приходили врачи для массовой вакцинации сотрудников.

«Я не вижу в этом смысла. Это личное дело каждого. Пока на законодательном уровне не приняли решение о том, что работник не может работать без прививки от коронавируса, которая проставлена в санитарной книжке, мои руки связаны. Я считаю, более эффективно заставить прививаться людей, которые путешествуют на самолетах и по железной дороге», — считает ресторатор.

Владелица ресторанов Redactor и Tortillas & Grill, кондитерской Bonbon Татьяна Заславская тоже не получала письма из мэрии о необходимости вакцинировать сотрудников. Предприниматель не против того, чтобы в ее заведениях проводили вакцинацию. Однако никакого давления на работников она оказывать не собирается.

«Я считаю, что прививка обоснованна. У нас в основном адекватные люди работают. Но принуждать я никого не могу. Мотивировать я могу только собственным примером. Я могу только сама поставить прививку и объяснить работникам пользу этого. Я была бы рада, если администрация организовала бы выезд бригады врачей к нам для вакцинации», — отмечает Татьяна Заславская.

Владелец «Лаборатории живого пива» Илья Ройтенберг сообщил, что сотрудники будут сами решать вопрос о своей вакцинации. Предложение мэрии о выездной вакцинации в заведениях предприниматель одобряет.

«Мы обсуждали у себя этот вопрос. Кто-то боится, потому что есть свои хронические заболевания, не хотят экспериментировать. У кого-то вызывает недоумение, почему он должен ставить прививку, если есть разные штаммы коронавируса. Хотя мы все дилетанты в этом отношении. Я не против того, чтобы к нам пришли врачи. Это облегчит решение вопроса. Сейчас мне будет нужно опросить людей, но никакую разъяснительную работу я вести не буду. Я пивовар, а не врач», — подчеркивает Илья Ройтенберг.

Отметим, власти Москвы и Московской области объявили о проведении обязательной массовой вакцинации. Привиться от коронавируса должны работники как государственных, так и частных организаций, работающих в сферах: торговли; фитнеса (клубы) и красоты (салоны); общественного питания; бытовых услуг (прачечные, химчистки); общественного транспорта и такси; образования, здравоохранения и соцзащиты; ЖКХ и энергетики; массовых спортивных мероприятий; культурных мероприятий (речь в том числе идет о музеях и библиотеках); развлекательных мероприятий. Руководители таких организаций должны организовать получение первой дозы вакцины не менее 60% своих сотрудников до 15 июля. За нарушение требований работодателям будет грозить штраф до 1 млн рублей.