Южноуральцев с медотводом не пустят в ТРК в нерабочие дни

Покупки первой необходимости им рекомендуют делать рядом с домом

Жители области, у которых есть медотвод от прививки против коронавируса, не смогут посещать общественные места, где требуется QR-код. Такое заявление во время брифинга по ковиду в пятницу, 22 октября, сделала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Если у человека есть медотвод, значит, он представляет группу риска, которая вообще должна находиться дома и минимально выходить в общественное пространство. Да: магазин возле дома. Да: канал „Культура“ по телевизору. И мне в приемную задают вопросы: что мне теперь в театр не ходить с медотводом? Да, не ходить, потому что у вас очень высок риск заражения и соответственно более тяжелого течения, потому что медотвод дается, как правило, по причине тяжелого хронического заболевания. Поэтому здесь мы рекомендуем людям как можно меньше посещать общественные места и находиться дома», — говорит Ирина Гехт.

Все по той же причине в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в ТРК области не будут проводить выездную вакцинацию от ковида и гриппа. Желающих привиться в эти дни ждут в поликлиниках региона, они будут работать в штатном режиме.

«Понятно, что задача нерабочих дней — это снижение заболеваемости. По опыту прошлых лет — если соблюдаются все ограничительные мероприятия, то нерабочая неделя дает снижение заболеваемости. Если ограничительные мероприятия не выдерживаются, как у нас было на майские праздники: все активно гуляли, общались, тусили, — мы получили через две недели рост заболеваемости. От того, как мы проведем это время, будет зависеть эпидситуация в регионе. А это не только количество заболевших, но и рост смертности», — добавила Ирина Гехт.

В ближайшие выходные, 23 и 24 октября, прививки все еще можно поставить в крупных ТРК области. Приводим полный перечень адресов и график работы прививочных пунктов на нашем сайте.

А также перечень пунктов, где можно привиться ночью.

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Как пройдут на Южном Урале «антиковидные» каникулы, читайте в отдельном материале Первого областного информагентства.

Также Ирина Гехт оценила вероятность локдауна после 7 ноября.

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