В Челябинской области любой желающий сможет поставить прививку от коронавируса в ТРК в эти выходные. Список пунктов вакцинации опубликовал региональный Минздрав.
Челябинск
22 октября
МФЦ, Труда, 164
10:00—14:00
23 октября
ТРК «Алмаз»
10:00—20:00
ТРК «Кольцо»
12:00—18:00
ТРК «Родник»
10:00—16:00
ТРК «Космос»
12:00—16:00
ТРК «Куба»
10:00—13:00
ТК «КС»
12:00—15:00
Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23
9:00—13:00
ТК «Солнечный»
10:00—13:00
Тракторозаводский рынок
10:00—13:00
Медпункт на ж/д вокзале
10:00—19:00
24 октября
ТРК «Алмаз»
10:00—20:00
ТРК «Кольцо»
12:00—17:00
ТРК «Родник»
10:00—16:00
ТРК «Фокус»
11:00—16:00
Медпункт на ж/д вокзале
10:00—19:00
Магнитогорск
23 октября
ТРК «Гостиный двор» (только COVID-19)
11:00—15:00
ТРК «Континент»
11:00—15:00
24 октября
ТРК «Гостиный двор» (только COVID-19)
11:00—15:00
ТРК «Континент»
11:00—15:00
ТРК «Семейный парк»
10:00—14:00
Чебаркуль
23 и 24 октября
Колхозный рынок
9:00—13:00
Мини-рынок
13:00—16:00
Миасс
23 и 24 октября
ТРК «Слон»
11:00—14:00
Златоуст
23 и 24 октября
ТРК «Тарелка»
12:00—17:00
ТРК «Агат»
12:00—15:00
Кыштым
23 и 24 октября
ТК «Радуга»
10:00—14:00
Чесма
22 октября
Центральный рынок
10:00—13:00
24 октября
ТК «Магнит»
10:00—14:00
Пласт
23 и 24 октября
ТК «Раздолье»
9:00—13:00
Касли
23 октября
ТЦ «Перекресток»
10:00—13:00
Троицк
23 и 24 октября
Медпункт на ж/д вокзале. Круглосуточно
Сатка
23 и 24 октября
Центральный рынок
10:00—12:00
п. Межевой, рынок
10:00—12:00
Копейск
23 октября
ТК «Слава»
10:00—13:00
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза. Также записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», выбрав удобные для вас дату, время, медицинское учреждение.