В выходные в Челябинской области в ТРК можно поставить прививку от коронавируса

Публикуем список адресов, где можно привиться

В Челябинской области любой желающий сможет поставить прививку от коронавируса в ТРК в эти выходные. Список пунктов вакцинации опубликовал региональный Минздрав.

Челябинск

22 октября

МФЦ, Труда, 164

10:00—14:00

23 октября

ТРК «Алмаз»

10:00—20:00

ТРК «Кольцо»

12:00—18:00

ТРК «Родник»

10:00—16:00

ТРК «Космос»

12:00—16:00

ТРК «Куба»

10:00—13:00

ТК «КС»

12:00—15:00

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23

9:00—13:00

ТК «Солнечный»

10:00—13:00

Тракторозаводский рынок

10:00—13:00

Медпункт на ж/д вокзале

10:00—19:00

24 октября

ТРК «Алмаз»

10:00—20:00

ТРК «Кольцо»

12:00—17:00

ТРК «Родник»

10:00—16:00

ТРК «Фокус»

11:00—16:00

Медпункт на ж/д вокзале

10:00—19:00

Магнитогорск

23 октября

ТРК «Гостиный двор» (только COVID-19)

11:00—15:00

ТРК «Континент»

11:00—15:00

24 октября

ТРК «Гостиный двор» (только COVID-19)

11:00—15:00

ТРК «Континент»

11:00—15:00

ТРК «Семейный парк»

10:00—14:00

Чебаркуль

23 и 24 октября

Колхозный рынок

9:00—13:00

Мини-рынок

13:00—16:00

Миасс

23 и 24 октября

ТРК «Слон»

11:00—14:00

Златоуст

23 и 24 октября

ТРК «Тарелка»

12:00—17:00

ТРК «Агат»

12:00—15:00

Кыштым

23 и 24 октября

ТК «Радуга»

10:00—14:00



Чесма

22 октября

Центральный рынок

10:00—13:00

24 октября

ТК «Магнит»

10:00—14:00

Пласт

23 и 24 октября

ТК «Раздолье»

9:00—13:00

Касли

23 октября

ТЦ «Перекресток»

10:00—13:00

Троицк

23 и 24 октября

Медпункт на ж/д вокзале. Круглосуточно

Сатка

23 и 24 октября

Центральный рынок

10:00—12:00

п. Межевой, рынок

10:00—12:00

Копейск

23 октября

ТК «Слава»

10:00—13:00

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза. Также записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», выбрав удобные для вас дату, время, медицинское учреждение.