В Челябинской области любой желающий сможет поставить прививку от коронавируса в ТРК в эти выходные. Список пунктов вакцинации опубликовал региональный Минздрав.

Челябинск 

22 октября 

МФЦ, Труда, 164 

10:00—14:00 

23 октября 

ТРК «Алмаз» 

10:00—20:00 

ТРК «Кольцо» 

12:00—18:00 

ТРК «Родник» 

10:00—16:00 

ТРК «Космос» 

12:00—16:00 

ТРК «Куба» 

10:00—13:00 

ТК «КС» 

12:00—15:00 

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 

9:00—13:00 

ТК «Солнечный» 

10:00—13:00 

Тракторозаводский рынок 

10:00—13:00 

Медпункт на ж/д вокзале 

10:00—19:00 

24 октября 

ТРК «Алмаз» 

10:00—20:00 

ТРК «Кольцо» 

12:00—17:00 

ТРК «Родник» 

10:00—16:00 

ТРК «Фокус» 

11:00—16:00 

Медпункт на ж/д вокзале   

10:00—19:00

Магнитогорск 

23 октября 

ТРК «Гостиный двор» (только COVID-19) 

11:00—15:00 

ТРК «Континент» 

11:00—15:00

24 октября 

ТРК «Гостиный двор» (только COVID-19) 

11:00—15:00 

ТРК «Континент» 

11:00—15:00 

ТРК «Семейный парк» 

10:00—14:00

Чебаркуль 

23 и 24 октября 

Колхозный рынок 

9:00—13:00 

Мини-рынок 

13:00—16:00

Миасс 

23 и 24 октября 

ТРК «Слон» 

11:00—14:00

Златоуст 

23 и 24 октября 

ТРК «Тарелка» 

12:00—17:00 

ТРК «Агат»

12:00—15:00

Кыштым 

23 и 24 октября 

ТК «Радуга»

10:00—14:00

Чесма 

22 октября 

Центральный рынок 

10:00—13:00 

24 октября 

ТК «Магнит» 

10:00—14:00

Пласт 

23 и 24 октября 

ТК «Раздолье» 

9:00—13:00

Касли 

23 октября 

ТЦ «Перекресток» 

10:00—13:00

Троицк 

23 и 24 октября 

Медпункт на ж/д вокзале. Круглосуточно

Сатка 

23 и 24 октября 

Центральный рынок 

10:00—12:00 

п. Межевой, рынок 

10:00—12:00

Копейск 

23 октября 

ТК «Слава» 

10:00—13:00

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза. Также записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», выбрав удобные для вас дату, время, медицинское учреждение.