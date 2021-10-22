Ирина Гехт оценила вероятность локдауна в Челябинской области после 7 ноября

И призвала взрослых привиться от коронавируса и от гриппа

Власти Челябинской области не исключают продления нерабочих дней в регионе после 7 ноября. Об этом в пятницу, 22 октября, заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт на брифинге, посвященном коронавирусу.

«Ситуацию будут определять те эпидпоказатели, которые мы будем фиксировать на протяжении этих двух недель. Здесь от нас с вами очень многое зависит. Можно, конечно, продолжать ждать и жить так, как мы жили, — не нося маски, посещая общественные места, не вакцинируясь и так далее. И тогда, я думаю, вероятность локдауна крайне высока, потому что возможности здравоохранения не безграничны», — пояснила Ирина Гехт.

По словам Гехт, краткосрочный локдаун — это возможность сбить волну заболеваемости. Поэтому в эти дни очень важно максимально ограничить контакты и оставаться дома, соблюдать эпидрежим и рекомендации медиков и вакцинироваться в ближайшее время, чтобы остановить распространение инфекции.

Сейчас эпидситуация осложняется тем, что в регионе уже есть первые случаи заболевания гриппом.

«Нужно беречь себя и своих близких. К сожалению, мы пока не видим выхода на плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», — замечает Ирина Гехт.

В нерабочие дни можно будет привиться во всех поликлиниках Челябинской области — они будут работать в штатном режиме. А вакцинации в ТРК не будет, так как на время вынужденных каникул вход в ТРК будет осуществляться только по QR-кодам.

В ближайшие выходные, 23 и 24 октября, прививки все еще можно поставить в крупных ТРК области. Приводим полный перечень адресов и график работы прививочных пунктов на нашем сайте.

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