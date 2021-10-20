В Челябинской области открыли дополнительные круглосуточные пункты вакцинации

Поставить прививку в любое время жители региона могут теперь на 19 участках

В Челябинской области все больше людей решают привиться от коронавируса. В связи с этим открылись новые пункты вакцинации, которые работают круглосуточно, сообщили в региональном Минздраве.

Сатка — районная больница, приемный покой;

Магнитогорск — ГБ № 1, приемный покой;

Касли — районная больница, приемный покой;

Катав-Ивановск — районная больница, приемный покой;

Кыштым — городская больница им. А. П. Силаева, приемный покой;

Карабаш — городская больница, приемный покой;

село Миасское — районная больница, стационар (ул. Центральная, 21);

Верхний Уфалей — городская больница, приемный покой стационара;

Варна — районная больница, приемный покой;

Троицк — медпункт ж/д вокзала;

Карталы — городская больница, приемный покой стационара;

Чебаркуль — областная больница, приемное отделение;

Октябрьское — районная больница, приемный покой;

поселок Увельский — районная больница, приемный покой;

Челябинск — ГКБ № 2, ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28, ГКБ № 8, ГКБ № 9, ОКБ № 3.

Напомним, Минздрав Челябинской области отчитался о рекордной явке южноуральцев в мобильные пункты вакцинации в выходные. В общей сложности за субботу и воскресенье, 16 и 17 октября, прививки поставили 3 тысячи 589 южноуральцев.



Кроме того, на этой неделе в Челябинске у ледовой арены «Трактор» будет дежурить мобильная бригада медиков: горожане смогут поставить прививку от коронавируса.