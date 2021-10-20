В Челябинской области все больше людей решают привиться от коронавируса. В связи с этим открылись новые пункты вакцинации, которые работают круглосуточно, сообщили в региональном Минздраве.
Сатка — районная больница, приемный покой;
Магнитогорск — ГБ № 1, приемный покой;
Касли — районная больница, приемный покой;
Катав-Ивановск — районная больница, приемный покой;
Кыштым — городская больница им. А. П. Силаева, приемный покой;
Карабаш — городская больница, приемный покой;
село Миасское — районная больница, стационар (ул. Центральная, 21);
Верхний Уфалей — городская больница, приемный покой стационара;
Варна — районная больница, приемный покой;
Троицк — медпункт ж/д вокзала;
Карталы — городская больница, приемный покой стационара;
Чебаркуль — областная больница, приемное отделение;
Октябрьское — районная больница, приемный покой;
поселок Увельский — районная больница, приемный покой;
Челябинск — ГКБ № 2, ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28, ГКБ № 8, ГКБ № 9, ОКБ № 3.
Напомним, Минздрав Челябинской области отчитался о рекордной явке южноуральцев в мобильные пункты вакцинации в выходные. В общей сложности за субботу и воскресенье, 16 и 17 октября, прививки поставили 3 тысячи 589 южноуральцев.
Кроме того, на этой неделе в Челябинске у ледовой арены «Трактор» будет дежурить мобильная бригада медиков: горожане смогут поставить прививку от коронавируса.