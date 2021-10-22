Пять вопросов о вакцинации: как подготовиться к прививке от коронавируса

Рекомендации дал Роспотребнадзор

В Челябинской области с 11 октября ввели обязательную вакцинацию от коронавируса отдельных категорий граждан. Поставить прививку бесплатно можно как в любой поликлинике, так и мобильных пунктах вакцинации. Однако многие граждане интересуются, можно ли принимать какие-то препараты перед вакцинацией и какую вакцину поставить людям, страдающим хроническими заболеваниями или аллергией. Специалисты Роспотребнадзора ответили на пять самых популярных вопросов.

Можно ли принять успокоительные препараты перед вакцинацией, чтобы не волноваться?

Принимать успокоительные разрешается. На фоне стресса у человека может подняться давление, поэтому в день вакцинации утром следует измерить его и, если необходимо, принять гипотензивные препараты, которые назначил лечащий врач.

Если человек аллергик, есть ли риск получить реакцию на вакцину?

Если человек страдает какой-то аллергией, следует обязательно сообщить об этом врачу перед прививкой. Специалист, зная состав вакцины, порекомендует наиболее подходящую.

Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь анализы, пройти обследование?

Нет, это не требуется. Перед вакцинацией врач измерит пациенту давление и температуру и проверит состояние слизистых носа и горла, чтобы исключить острые заболевания. Главное, чтобы у человека в день вакцинации было хорошее самочувствие.

Что делать людям с хроническими заболеваниями?

Обязательно вакцинироваться, поскольку они находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19. Но перед вакцинацией необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.

Поможет ли лекарство от аллергии до или после прививки уменьшить реакцию на вакцину, избежать повышения температуры, боли и отека в месте укола?

Нет, такая подготовка только повредит, поскольку, как показало исследование, антигистаминные препараты могут негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации. Однако пациентам, которые принимают такие препараты на постоянной основе по назначению врача, прерывать их прием не стоит.

«Защитить от эпидемии и пандемии может не просто вакцинация, а массовая вакцинация, которая проводится в течение короткого промежутка времени, когда в популяции создается большой пул защищенных людей и останавливается передача вируса от человека человеку. Прививаясь от таких инфекций, вы делаете не только личный выбор, но и проявляете ответственность по отношению к близким, к семье, заботитесь о том, чтобы инфекция не распространялась в принципе. COVID-19 совсем не банальная, а очень коварная и сложная инфекция, которая может закончиться неблагоприятным исходом. Вот почему инфекционисты и эпидемиологи единодушны: окончательно справиться с эпидемией поможет только вакцинация»,— сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Напомним, в Челябинской области поставить прививку от коронавируса можно в поликлиниках и в мобильных пунктах вакцинации. Кроме того, мобильные пункты могут приехать на предприятие и привить сразу всех сотрудников. Также в Челябинской области работают круглосуточные кабинеты вакцинации, список которых заметно увеличился на этой неделе.