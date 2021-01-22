Все о коронавирусе в Челябинске на 22 января: отказ от ковидных паспортов и продление ограничений

Последние новости о коронавирусе в Челябинске и в Челябинской области на раннее утро 22 января 2021 года

Накануне в Челябинской области число выписанных с больничного по ковиду превысило число заболевших. Но в регионе по-прежнему высока смертность: каждый день умирают более десяти пациентов с коронавирусом. В связи с этим на этой неделе от губернатора области Алексея Текслера ждут приказ о продлении ограничений.

Ранее глава региона отмечал, что режим повышенной готовности действует на Южном Урале бессрочно. Однако его приходится продлевать документально, чтобы пенсионеры старше 65 лет могли оформить новый больничный и остаться дома. В последний раз режим продлевали до 24 января.

Набирает силу массовая вакцинация южноуральцев. До конца января область получит 55 тысяч доз противоковидной вакцины. С февраля она будет доступна всем. Ответы на все вопросы по массовой вакцинации мы собрали для вас в один большой материал — читайте его на сайте информационного агентства «Первое областное».

В четверг глава региона обсудил на совещании с главами муниципалитетов необходимость «отличительных меток» для тех, кто привит. Речь шла о сертификатах, браслетах, бейджиках и прививочных паспортах.

«Делить людей по наличию антител в крови мы не будем. Наш приоритет — доступная вакцинация», — пояснил Текслер.

Из-за коронавируса, который выявлен у заключенных, карантин ввели в двух колониях региона.

А в Сосновском районе вновь открыли приемный покой и травмпункт. Стационар, который долго работал как ковидная база, вернулся в плановую медицину.

Накануне министр здравоохранения региона Юрий Семенов выступал в Заксобрании области. Депутаты потребовали объяснить высокую смертность среди южноуральцев в 2020 году. В качестве одной из причин Семенов назвал борьбу с пандемией. Восстановление плановой медицины позволит снизить гибель людей от хронических заболеваний.

Это все новости о коронавирусе в Челябинске и в Челябинской области на раннее утро 22 января 2021 года.

