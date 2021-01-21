В колониях Челябинска и Копейска ввели карантин по коронавирусу

Во всех учреждениях ГУФСИН региона были отменены длительные свидания с заключенными

В двух колониях региона был введен карантин по коронавирусу. Мероприятия по предотвращению распространения COVID-19 с 15 января проводятся в специализированном учреждении ФКУ СТБ-3 Челябинска, а днем ранее режимные ограничения запустили в ФКУ ИК-15 Копейска.

«У одного из заключенных пятнадцатой колонии был выявлен коронавирус. Все контактировавшие с ним заключенные были изолированы, а его перевели в специализированную колонию СТБ-3 в Челябинске. Там он также был изолирован от остальных», — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Для того чтобы инфекция не распространилась на других заключенных и работников колонии, и было принято решение о введении профилактических мероприятий в виде карантина в обеих колониях до особого указания. Ранее ряд ограничений был введен и на свидания с родственниками.

«В соответствии c постановлением главного государственного санитарного врача — начальника филиала ЦГСЭН-1 ФКУЗ МСЧ-74 ФСИН России от 07.10.2020 № 499 во всех учреждениях ГУФСИН России по Челябинской области отменены длительные свидания с 12.10.2020 и краткосрочные свидания с 09.10.2020 в срок до особого указания», — добавили в пресс-службе ведомства.

Передачи и посылки в колониях продолжают принимать в обычном режиме. Прежде чем они попадают к адресатам, их тщательно дезинфицируют. Сотрудники ГУФСИН России по Челябинской области просят родственников заключенных с пониманием отнестись к введенным ограничениям. Информация об их снятии будет размещена на официальном сайте ведомства.