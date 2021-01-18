Все о коронавирусе в Челябинске на 18 января: вторая очередь инфекционки в Малой Сосновке и бесплатный тест на COVID-19 для всех

Последние новости о коронавирусе в Челябинской области на раннее утро 18 января 2021 года

В выходные цифры статистики по заболевшим коронавирусом вновь пошли в рост. Число свежих случаев заражения превышает три сотни. Число умерших от новой инфекции также не радует — накануне минздрав сообщил о 16 жертвах.

В области продолжается массовая ПЦР-диагностика всех желающих на ковид. В минувшие выходные мобильные бригады медиков брали анализы в крупных ТРК пятнадцати городов и поселков Челябинской области. В областном центре любой желающий мог сдать анализы в ГКБ № 1. И эти акции не последние. Власти намерены проводить их постоянно, так как это еще один способ выявить бессимптомных больных.

Первая массовая ПЦР-диагностика в ТРК собрала в январские праздники около восьми тысяч южноуральцев. Почти три процента ее участников получили положительный результат теста.

Также в области началась массовая вакцинация населения от коронавируса. На минувшей неделе прививки впервые ставили пенсионерам. С 1 февраля любой житель области сможет подать заявку на вакцинацию через портал «Госуслуги». К концу 2021 года власти планируют привить от ковид 60% всего взрослого населения области — это поможет создать популяционный иммунитет к новой инфекции и заметно притормозить ее распространение.

Ранее первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала, что у вакцины (а сейчас челябинцев прививают «Спутником V») побочных эффектов меньше, чем от лекарств, применяемых для лечения коронавируса.



Между тем стационары Челябинской области, отданные под ковидные базы, постепенно возвращаются в плановую медицину. Этот процесс пойдет еще активнее, когда к весне в Малой Сосновке строители сдадут вторую очередь новой инфекционной больницы. Будут построены три дополнительных корпуса в общей сложности на 250 мест.

Это все последние новости о коронавирусе в Челябинске и в Челябинской на раннее утро 18 января 2021 года.