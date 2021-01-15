В ТРК Челябинской области снова тестируют на коронавирус 16 и 17 января

Куда и когда приходить

Сдать мазок на коронавирус в ближайшие выходные южноуральцы смогут в 14-ти ТРК региона. Рассказываем, куда и когда приходить.

Тестирование пройдет в Пласте, Кыштыме, Коркино, Каслях, Троицке, Сатке, Аше, Чебаркуле, Кусе, Южноуральске, Магнитогорске, Челябинске, Златоусте, Миассе.

Суббота, 16 января

Аша: ТК «ДНС» с 11:00 до 14:00.

Златоуст: ТК «Тарелка» с 11:00 до 15:00.

Карталы: ТК «Фрегат» с 11:00 до 13:00.

Копейск: ТК «Слава» с 10:00 до 13:00.

Кыштым: ТК «Квартал» с 9:00 до 11:00.

Магнитогорск: ТК «Континент» с 10:00 до 12:00, ТК «Гостиный двор» с 10:00 до 12:00, «Радуга вкуса» с 10:00 до 12:00.

Миасс: ТК «Слон» с 12:00 до 15:00.

Пласт: ТК «Раздолье» с 10:00 до 14:00.

Сатка: ТК «Факел» с 11:00 до 12:00.

Челябинск: ТК «Алмаз» с 10:00 до 14:00, ТК «Космос» с 14:00 до 17:00, ТК «Горки» с 14:00 до 17:00, ТК «Куба» с 14:00 до 17:00, ТК «Алмаз» («Леруа Мерлен») с 14:00 до 17:00, ТК «Кольцо» с 10:00 до 14:00.

Южноуральск: ТК «Южный» с 10:00 до 12:00.

Воскресенье, 17 января

Златоуст: ТК «Тарелка» с 11:00 до 15:00.

Карталы: ТК «Магнит» с 11:00 до 13:00.

Копейск: ТК «Слава» с 10:00 до 13:00.

Кыштым: ТК «Квартал» с 9:00 до 11:00.

Магнитогорск: ТК «Гостиный двор» с 10:00 до 12:00.

Миасс: ТК «Слон» с 12:00 до 15:00.

Пласт: ТК «Раздолье» с 10:00 до 14:00.

Сатка: ТК «Факел» с 11:00 до 12:00.

Челябинск: ТК «Алмаз» с 10:00 до 14:00, ТК «Фокус» с 14:00 до 17:00, ТК «Горки» с 14:00 до 17:00, ТК «Куба» с 14:00 до 17:00, ТК «Алмаз» («Леруа Мерлен») с 14:00 до 17:00, ТК «Кольцо» с 10:00 до 14:00.

Южноуральск: ТК «Южный» с 10:00 до 12:00.

Анализы берут медики государственных поликлиник, поэтому процедура бесплатная. Результат сообщат через несколько дней по телефону из поликлиники по месту жительства.

Организаторы просят не приходить на тестирование с температурой и другими проявлениями ОРВИ. Также следует взять с собой паспорт.