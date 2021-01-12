Два процента южноуральцев, сдавших тест в ТРК, оказались заражены COVID-19

Бесплатное тестирование в торговых комплексах на коронавирус продолжат в 2021 году

В Челябинской области 2% местных жителей, сдавших ПЦР-тест в ходе бесплатного тестирования в торгово-развлекательных комплексах, оказались заражены новой коронавирусной инфекцией.

«Медицина в новогодние праздники работала в штатном режиме, включая поликлиническое звено. В целом ситуацию на новогодних каникулах я оцениваю как стабильную. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции ниже единицы, также снижается количество госпитализаций и пневмоний. У нас в регионе теперь есть положительный опыт тестирования в ТРК. Считаю, что эту практику мы, как минимум на выходных, должны продолжить», — оценил ситуацию губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

За новогодние праздники в ТРК Челябинской области тест прошли почти восемь тысяч южноуральцев. Регион продолжит наращивать объемы тестирования на коронавирус в 2021 году.