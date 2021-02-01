Все о коронавирусе в Челябинске на 1 февраля: старт массовой вакцинации и возобновление диспансеризации

Последние новости о коронавирусе в Челябинской области на раннее утро 1 февраля 2021 года

Ежедневные сводки по заболевшим больше не удивляют. Число вновь зараженных коронавирусом и число умерших остается стабильным. Зато растет армия победивших болезнь. На раннее утро 1 февраля с коронавирусом справились 32,5 тысячи южноуральцев. За минувшие сутки почти 500 пациентов выписались из больниц.

В январе Челябинская область вышла на плато по числу новых случаев заражения коронавирусом. Это сказалось на количестве свободных коек, которыми располагают ковидные базы. Около 30% мест в стационарах пустуют. Область начала возвращать стационары в плановую медицину. Какие больницы возобновили плановую работу, а какие сделают это уже в феврале, можно узнать из отдельного материла.

По выходным в самом Челябинске и в Челябинской области проходит массовое тестирование на ковид в больших ТРК. Медики ищут бессимптомных больных, чтобы прервать и эти цепочки распространения вируса. Только в Челябинске ПЦР-тест за 30 и 31 января прошли более 550 человек. Результат теста они узнают через пару дней по телефону.

А между тем с понедельника, 1 февраля, в Челябинской области стартует массовая запись на вакцинацию от коронавируса. Оставить заявку можно в своей поликлинике, на портале «Госуслуги», а также по телефону «122». Власти надеются, что массовая вакцинация поможет сформировать коллективный иммунитет. Напомним, до конца года хотят привить до 60% всего взрослого населения. Для детей вакцина пока недоступна из-за того, что не прошла необходимые испытания. Все о прививках от коронавируса в Челябинской области можно узнать по этой ссылке.

Также с 1 февраля в поликлиниках Челябинской области возобновляется диспансеризация взрослого населения. Медики рекомендуют пройти ее всем, кто перенес коронавирус, особенно бессимптомно. А также тем, кто заботится о здоровье, ведь медосмотр помогает выявить на ранней стадии такие грозные недуги, как онкология, сахарный диабет, гипертония. Кому положена диспансеризация в 2021 году и какие обследования будут доступны южноуральцам, мы рассказали в отдельном материале.

Это все последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 12 декабря 2020 года.

Напомним, губернатор Алексей Текслер продлил режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет до 21 января.

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