«Болезнь прошла? Она в разгаре!» Челябинца полгода изводит «постковидный синдром»

Как объяснили его состояние медики

Переболевшие коронавирусом говорят, что месяцами не могут прийти в себя после болезни. Челябинец Олег Ежков нашел этому научное объяснение. Он полгода сдавал анализы крови на антитела и обнаружил, что недуг никуда не уходит!



«ЛЕЖАЛ ПОД КИСЛОРОДОМ, ПЕРЕЛИВАЛ ПЛАЗМУ»

В конце августа из подъезда, где живет наш читатель, в ковидный госпиталь увезли пенсионера. Через несколько дней у Олега Ежкова поднялась температура, появились судороги в ногах и сильная слабость. Мужчина сразу пошел сдавать тест на ковид — ответ пришел положительный.

«Так как я кашлял, меня направили на КТ. Томография показала 37% поражения легких. Я надеялся побороть болезнь дома. Не получилось. Через неделю меня на скорой увезли в инфекционную больницу № 8. А там положили под кислород. Без него я не мог дойти даже до туалета — начинал задыхаться», — рассказывает Олег.





Переломный момент наступил, когда Ежкову перелили ковидную плазму. На второй день Олег почувствовал облегчение и пошел на поправку. По словам челябинца, он попал в руки настоящих профессионалов. Медики сделали все возможное, чтобы спасти ему жизнь.

«Я НЕ ЗАРАЗНЫЙ, НО БОЛЕЮ»

Перед выпиской наш читатель получил два отрицательных ПЦР-мазка на ковид. Но забыть о болезни до сих пор не удается. Почти полгода Олега мучают слабость, головные боли и скачки температуры. Иногда он просыпается в холодном поту. А порой забывает банальные вещи — пострадала память.

«Обычно люди делают анализ на антитела G. Я сдавал все подряд: мазок и кровь на оба вида иммуноглобулинов. И не раз, а полгода. Все ПЦР-мазки отрицательные, то есть я не заразный, я не болею. Антитела G за полгода сократились в четыре раза. И только антитела M не снижаются, держатся на уровне 17-18 единиц. Недавно я ходил забирать результат последнего теста. Сотрудник лаборатории всплеснула руками: как же вас выписали из больницы! Получается, болезни нет. Но анализы говорят: она в полном разгаре»,

— удивлен наш читатель.

«С коронавирусом мир знаком всего год. Даже ученые мирового уровня не имеют пока понимания, как себя ведут иммуноглобулины. Если человек чувствует, что еще не восстановился, я советую показаться терапевту. Он постарается найти причину. Иногда плохое самочувствие может быть вызвано высоким уровнем тревожности после болезни»,

— рассказала информационному агентству «Первое областное» главный терапевт Челябинской области Анна Мищенко.

«Возможно, у пациента „постковидный синдром“. Этот термин не является диагнозом, но его все чаще употребляют в отношении тех, кто после болезни долго не может восстановиться. Четких рекомендаций, как побороть „постковидный синдром“, пока нет. Одним помогает физиолечение, другим — занятия в бассейне. Проблема есть, но пока медицина находится на этапе сбора информации»,

— пояснила медик.

Из-за плохого самочувствия Олег решил пойти в частную лабораторию и сдать анализы на коронавирус за деньги. Мазок пришел отрицательный: заразы нет. А кровь подвела.При анализе крови на коронавирус медики оценивают два вида антител. Антитела M демонстрируют активную стадию болезни — после выписки они должны постепенно пропасть. Антитела G показывают, что человек точно переболел и силу сформированного иммунитета: чем они выше, тем лучше.Первое фото в этом материале — анализ, сделаный в конце сентября. Воторое фото — январский анализ.Удивляются и врачи, которым мы показали результаты тестов.Еще один комментарий, неофициальный, нам дала врач-инфекционист одного из челябинских ковидных госпиталей.Всем перенесшим коронавирус советуют придерживаться здорового образа жизни, следовать распорядку дня и высыпаться.