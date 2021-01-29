Около трети коек свободны: в Челябинской области закрывают ковидные базы

В плановую медицину уже вернулись семь больниц и несколько отделений





«Полностью вернулись к своей профильной деятельности: районные больницы Верхнеуральска, Еткуля, Карталов и Сосновского района; ГКБ № 3 Миасса, ГКБ № 3 Магнитогорска, детская ГКБ № 7 Челябинска. В ОКБ № 3 к плановой работе пока вернули 40 коек, в ГКБ № 1 восстановил профильную деятельность хирургический корпус», — отмечают в пресс-службе.



В течение недели работу по профилю возобновят ГКБ № 11 Челябинска, ГКБ № 1 Копейска, районная больница Каслей, Областной перинатальный центр и Областной госпиталь ветеранов.



Также вернутся к плановой работе 120 коек в Саткинской больнице и 20 коек в Златоусте, 100 коек в ЦОМИД (Магнитогорск).



«Наша цель — восстановить профильную деятельность медицинских учреждений и оказывать доступную, качественную медпомощь южноуральцам», — говорит министр здравоохранения области Юрий Семенов.



Также с 1 февраля в Челябинской области Челябинская область вышла на плато по числу новых случаев заражения коронавирусом. Это сказалось на количестве свободных коек, которыми располагают ковидные базы. Около 30% мест в стационарах пустуют. Область начала возвращать стационары в плановую медицину, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.В течение недели работу по профилю возобновят ГКБ № 11 Челябинска, ГКБ № 1 Копейска, районная больница Каслей, Областной перинатальный центр и Областной госпиталь ветеранов.Также вернутся к плановой работе 120 коек в Саткинской больнице и 20 коек в Златоусте, 100 коек в ЦОМИД (Магнитогорск).Также с 1 февраля в Челябинской области возобновляются диспансеризация и профосмотры взрослого населения.