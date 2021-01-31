В Челябинске за выходные тесты на коронавирус сдали 552 человека

Исследования проводили в нескольких крупных ТРК города

В торговых центрах Челябинска завершилось бесплатное тестирование на коронавирус. В пресс-службе городской администрации сообщили, сколько человек успели сдать тесты в субботу и воскресенье.

«За два выходных дня в челябинских ТРК тесты на COVID-19 сдали 552 человека. 30 января: „АЛМАЗ“ / „Леруа Мерлен“ — 90 человек; „КУБА“ — 67 человек, „Горки“ — 85 человек. 31 января: „АЛМАЗ“ / „Леруа Мерлен“ — 155 человек; „КУБА“ — 58 человек; „Горки“ — 94 человека; городская клиническая больница № 1 — три человека»,— уточнили в мэрии.

Напомним, результаты тестов горожане получат через несколько дней на свои мобильные телефоны.

Отметим, в эти выходные бесплатно сдать тест на коронавирус можно было в торговых центрах Челябинска и других городов области.