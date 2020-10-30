Врачи будут приезжать в новую инфекционную больницу на служебном транспорте

Также у медиков будет возможность остаться в общежитии.

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Врачей в новую инфекционную больницу будет возить специальный служебный транспорт. Его уже закупила третья областная больница. Об этом сегодня, 20 октября, на брифинге по ситуации с коронавирусом объявила первый вице-губернатор Ирина Гехт. По её словам, машина будет возить медиков как в больницу, так и из неё.



«Там есть общежитие и в случае желания остаться и переночевать, эта возможность тоже у медицинского персонала будет. Там сейчас делается и освещение вдоль дороги, остановочный комплекс и прорабатывается возможность рейсовых маршрутных такси. Это всё будет организовано и остановка соответствующая будет, строители даже показывали макет»,— сказала Ирина Гехт.

Напомним, стройка на инфекционной больнице должна закончится уже в воскресенье, 1 ноября. Именно в этот день строители передадут здание медикам. Первые пациенты прибудут в новый комплекс 10 ноября. К этому времени врачи должны подготовить больницу для приёма.

Добавим, сегодня стало известно, что на территории новой больницы появится мемориал врачам, которые погибли в борьбе с коронавирусом. Его установят уже к открытию комплекса.