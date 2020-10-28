В Челябинской области свободно около 20% коечного фонда

Новая инфекционная больница начнёт принимать первых пациентов с 10 ноября.

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В Челябинской области свободно 20% коечного фонда. Также есть часть резервные места, ранее анонсированные правительством региона. Уже начиная с четверга, 29 октября, коечный фонд будет пополняться в ряде больниц Челябинска и области. Об этом на брифинге по коронавирусу заявила заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.



«У нас на сегодняшний день 20% коечного фонда стоит свободной, есть часть резервного коечного фонда, как мы анонсировали ранее. Завтра добавляется коечный фонд в областной клинической больнице № 3, 46 коек, 40 — обычных, шесть — реанимационных. В пятницу добавляется коечный фонд в южноуральской районной больнице в терапевтическом корпусе. Затем у нас поэтапно будет продолжаться выход городской клинической больницы № 1 Челябинска в режим базы для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в полном объеме своего коечного фонда. Пока ни нестабильной ни дефицитной мы ситуацию свою не расцениваем, мы продолжаем наращивать коечную мощность и готовиться к новым вызовам», — заявила Виктория Сахарова.

Виктория Сахарова добавила, что число госпитализированных пациентов в Челябинской области можно оценить как стабильное, оно находится примерно в одних цифрах. Тем не менее в минздраве готовятся к другим вызовам, таким как вирус гриппа.

Так же, как добавила первый вице-губернатор Ирина Гехт, первые пациенты в новой областной инфекционной больнице появятся уже 10 ноября. Новое здание даст дополнительно 500 коечных мест.

«Сегодня там уже в ряде корпусов началась расстановка мебели. Они полностью готовы. Первого числа строители передадут здание медикам, там уже они в течение семи - десяти дней подготовят всё для приёма первых пациентов»,— заявила Ирина Гехт.

Также, по словам первого замгубернатора, Челябинская область не числится в списке регионов где недостаточно мест или где ситуацию оценивают как критическую Ирина Гехт заявила, что койки разворачиваются исходя из возможных вызовов.