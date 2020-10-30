В Челябинске увековечат память о врачах, ушедших из жизни в период пандемии COVID-19

Мемориал будет размещен на территории новой областной инфекционной больницы.

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В Челябинске появится мемориал в память о врачах, ушедших из жизни, выполняя свой профессиональный долг. Установить его планируют на территории новой областной инфекционной больницы.

«Предложения о том, что необходимо поставить памятник врачам, ушедшим из жизни, звучало неоднократно. Было принято решение установить мемориальный камень в память о медиках, ушедших из жизни, выполняя свой профессиональный долг. Он появится на территории областной инфекционной больницы уже к моменту ее открытия», — прокомментировала ситуацию первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Кроме того, в Челябинске могут установить и памятник медицинским работникам, ушедшим из жизни во время выполнения профессионального долга. Ирина Гехт отмечает, что есть несколько предложений о размещении подобного монумента на территории Челябинска, однако пока этот вопрос находится в процессе обсуждения.