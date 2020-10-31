Алексей Текслер поручил ускорить эвакуацию пациентов из горбольницы № 2

Корреспонденты ОТВ работают на месте происшествия.

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Появляются новые подробности с места взрыва в городской больнице № 2 в Челябинске, куда выехали корреспонденты медиахолдинга ОТВ и сайта «Первый областной».

«Прежде всего эвакуируют пожилых людей, идёт разбор ситуации. В мэрии Челябинска сообщили, что уже организован штаб по происшествию, первое заседание пройдёт в ближайшее время. На место прибыл также губернатор Челябинской области Алексей Текслер»,— сообщил корреспондент ОТВ.

После взрыва кислородной станции пожар произошёл и в многоэтажном доме, расположенном рядом с городской больницей № 2. Здание тоже значительно пострадало: как передаёт корреспондент «Первого областного», выбиты окна, на улице лежит металлическая дверь, покореженная — насколько сильной была ударная волна.

«Пожарные спасли от огня маленького ребенка, его эвакуировали с помощью лестницы с балкона 10 этажа»,— передают корреспонденты «Первого областного».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выслушал чиновников, также работающих на данный момент на месте ЧП. По словам начальника управления здравоохранения Челябинска Натальи Горловой, эвакуация оставшихся 70 человек будет проведена в течение часа на двух автобусах и машинах скорой помощи на стадион имени Е. Елесиной. Однако, по словам губернатора, час — это слишком долго, и он поручил эвакуировать людей в течение получаса.