Владимир Якушев: «Нужно пресечь возможность получения QR-кодов в обход всех процедур»

Полпред президента в УрФО обсудил ситуацию с федеральными инспекторами регионов

Необходимо исключить получение QR-кодов незаконным путем. Правоохранительные органы должны пресечь все способы фальсификаций сертификатов о вакцинации. Об этом заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами регионов.

Основными темами совещания стали ситуация с распространением коронавируса и темпы вакцинации. Положение с заболеваемостью ковидом остается тяжелым, регистрируется рост заболеваемости во всех субъектах. Осложняет ее и увеличение случаев сезонных ОРВИ.

Регионы наращивают объемы тестирования и разворачивают дополнительные места в стационарах. Общее количество мест под ковид в больницах федерального округа сегодня — почти 29 тысяч, 92 процента из них заняты. С учетом анализа заболеваемости регионы принимают решения об увеличении коек: так, за неделю в УрФО добавили почти две тысячи коек.

Полпред обратил внимание на необходимость неукоснительного соблюдения всех противоэпидемиологических мер, в том числе масочного режима. Необходим строгий контроль, особенно в местах массового скопления людей. Нарушителей нужно штрафовать.

«Сейчас очень важно максимально разорвать цепочки заражений. Организации и учреждения постепенно вводят систему QR-кодов. При этом нельзя допустить получения QR-кодов в обход всех необходимых процедур. Правоохранительные органы должны пресечь все способы таких фальсификаций», — подчеркнул Владимир Якушев.

Продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции, ее темпы в последние несколько дней ускорились. С 15 по 21 октября в УрФО первым компонентом вакцины привились более 220 тысяч человек (это на 106 тысяч человек больше, чем неделей ранее). К 22 октября полный курс вакцинации прошли 3,7 миллиона человек — это 30 процентов от общего количества жителей УрФО всех возрастов.

Напомним, с 11 октября на всей территории Челябинской области введена обязательная вакцинация от коронавируса по эпидпоказаниям для отдельных категорий граждан. Президент Владимир Путин поручил обеспечить два выходных дня всем, кто ставит прививку.

В Челябинской области вакцинироваться в ТРК на этой неделе можно будет и в будние дни. Пресс-служба регионального Минздрава опубликовала список адресов и график работы передвижных лабораторий. Но существуют случаи, когда прививка от коронавируса все же противопоказана. О том, как и в каких случаях можно получить медотвод, читайте в отдельном материале Первого областного информагентства.