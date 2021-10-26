Безработица на Урале вернулась к допандемийному уровню

Об этом на оперативном совещании заявил полпред Владимир Якушев

Согласно данным на 22 октября, в Уральском федеральном округе безработица снизилась и достигла допандемийного уровня. В округе официально зарегистрировано 59,1 тыс. безработных граждан. Об этом полномочный представитель президента России Владимир Якушев заявил на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами регионов, сообщает пресс-служба полпредства.

«Уральскому федеральному округу удалось вернуться к допандемийным показателям по числу зарегистрированных безработных. По данным на 22 октября, на учете в службах занятости стоят 59,1 тыс. человек. Из них 19,5 тыс. человек получают максимальное пособие по безработице. До пандемии коронавируса по состоянию на 1 октября 2019 года численность зарегистрированных безработных в УрФО составляла 56,8 тыс. человек», — рассказал Владимир Якушев.

В Челябинской области на 1 октября уровень безработицы снизился в 4,6 раза по сравнению с тем же периодом 2020 года и достиг уровня января 2020 года — 1,1%. Официально зарегистрировано в регионе 19,6 тыс. безработных. Вместе со снижением безработицы увеличивается количество вакансий. В начале октября их число достигло 42,3 тыс. Коэффициент напряженности (соотношение количества ищущих работу к количеству вакансий) находится на уровне 0,6%. Данные опубликовало Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области.