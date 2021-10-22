В центре Челябинска можно бесплатно сдать ПЦР‑тест на ковид

На Кировке дежурит машина скорой помощи с бригадой медиков

Власти Челябинской области возвращают практику бесплатного тестирования на ковид бессимптомных больных. Об этом во время брифинга по ковиду в пятницу, 22 октября, рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Сдать ПЦР-тест на «корону» сегодня можно в центре Челябинска, на пешеходной Кировке. Карета скорой помощи с медиками на борту стоит неподалеку от нулевой версты. Анализ можно сдать с 10:00 до 15:00 часов ежедневно.

«На следующей неделе мы сообщим адреса, где будут работать такие же мобильные пункты. Помимо Челябинска мы планируем проводить бесплатные ПЦР-тесты в Магнитогорске», — пояснила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Политик также заметила, что лаборатории области, где проводят такой анализ, сейчас работают на пределе сил, круглые сутки. При мощности около 10 тысяч тестов в лабораториях выполняют около 16 тысяч исследований.

Тесты беременных и детей обрабатывают в течение суток. В отношении остальных бывают задержки, особенно если анализ везут из области.

Чтобы ускорить процесс диагностики, по словам Гехт, область закупит экспресс-тесты, которые позволяют получить ответ в течение 15 минут. Экспресс-тесты будут использовать при выходе на дом к пожилым южноуральцам. Если тест окажется положительным, то фельдшер сможет сразу же выдавать пациенту бесплатные лекарства.

В ближайшие выходные, 23 и 24 октября, прививки все еще можно поставить в крупных ТРК области. Приводим полный перечень адресов и график работы прививочных пунктов на нашем сайте.

А также перечень пунктов, где можно привиться ночью.

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