В ТРК Челябинской области за выходные привилось рекордное число южноуральцев

Вакцину от коронавируса и от гриппа поставили 3589 человек

Минздрав Челябинской области отчитался о рекордной явке южноуральцы в мобильные пункты вацкинации на выходных. В общей сложности за субботу и воскресенье, 16 и 17 октября, прививки поставили 3 тысячи 589 южноуральцев.

Высокий спрос на прививки, вероятнее всего, связан с тем, что в Челябинской области объявили обязательную вакцинацию для работников нескольких отраслей — госслужащих, педагогов, медиков и сотрудников сферы обслуживания. Привиться первым компонентом они обязаны до 11 ноября, а завершить курс вакцинации — до 11 декабря. При этом граждане до 35 лет могут привиться однокомпонентной вакциной — «Спутник Лайт».

Кроме того, число желающих привиться выросло из-за того, что в ТРК впервые в этом сезоне начали ставить прививки от гриппа.

Как в Челябинской области записаться на вакцинацию и где поставить прививку, читайте на сайте Первого областного информагентства.



Также с этого понедельника, 18 октября, в Челябинской области ввели допуск на зрелищные мероприятия по QR-коду. Куда он нужен и как его получить, читайте на нашем сайте.