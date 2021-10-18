Зарплаты жителей Челябинской области выросли почти на 8%

Больше всего получают работники в Пластовском районе

В Челябинской области среднемесячная номинальная заработная плата с января по июль текущего года достигла 45,8 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 7,5% больше. Информацию сообщает пресс-служба Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

«Динамика роста номинальной заработной платы в Челябинской области (+7,5%) превышает региональный темп инфляции за аналогичный период (+5,4%), что свидетельствует об увеличении реальных доходов южноуральцев», — отмечают в КСП.

Больше всего получают в среднем жители Пластовского района (77,7 тыс. рублей ежемесячно). Также высокий заработок у работников в Магнитогорске (51,9 тыс. рублей) и Челябинске (48,6 тыс. рублей). Самые маленькие зарплаты — в Троицке (27,3 тыс. рублей).





Заметно выросли заработные платы за семь месяцев в Еткульском (+14,4%) и Чебаркульском (+14,2%) районах, снизились только в Пластовском районе (–34,7%).

Наиболее активно зарплаты выросли в сфере гостеприимства — на 19,7%, информации и связи — на 16,8%, торговли — на 16,4%. При этом самый большой заработок у специалистов научной и технической сфер — 57,2 тыс. рублей, работников финансовой и страховой отраслей — 56,9 тыс. рублей, сотрудников области информации и связи — 56,3 тыс. рублей.