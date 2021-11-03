С 8 ноября школы, вузы и колледжи Челябинской области перейдут на дистант

Удаленное обучение для них продлится до 14‑го числа

Вузы и колледжи Челябинской области с 8 ноября должны отправиться на дистант. Удаленное обучение для них продлится до 14-го числа. Решение об этом было принято в среду, 3 ноября, на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19.

«С 8 ноября 2021 года по 14 ноября 2021 года общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования, организации дополнительного профессионального образования переходят на дистанционный режим реализации образовательных программ. Высшим учебным заведениям рекомендовано перейти на дистанционный режим работы», — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Накануне Минобрнауки РФ разрешил вузам самостоятельно решать, продолжать обучение в дистанционном формате с 8 ноября или возвращаться к обычному режиму. Приказ «О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации» подписал министр Валерий Фальков.

Промежуточную аттестацию вузам также разрешено проводить в дистанционном формате. Если они примут решение продолжать проводить обучение удаленно, им поручено обеспечить бесперебойный доступ студентов ко всем необходимым электронным ресурсам.

Напомним, в Челябинской области школы, детские сады, за исключением дежурных групп, закрыты до 7 ноября, а вузы и колледжи работают в дистанционном формате.

В среду, 3 ноября, в Челябинской области режим нерабочих дней продлили с 8 по 12 ноября включительно с сохранением за работниками заработной платы. Такое решение было принято 3 ноября на заседании оперативного штаба, чтобы не допустить дальнейшее распространение COVID‑19.

