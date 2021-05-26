«Теряем даже молодых»: медики «красной зоны» напомнили о коварности коронавируса

Ковидные базы Челябинской области каждый день принимают около сотни новых больных

Коронавирус уже не пугает, как прежде. В больницах исчезли очереди на КТ, неотложка и скорая приезжают на вызов без перебоев, из аптек не исчезают лекарства... Но это мнимое благополучие. Каждый день ковид поражает около сотни южноуральцев, несколько из них умирают.

«Смерть не зависит от возраста или состояния организма. Иногда мы теряем даже молодых пациентов, а внешне крепкие люди с сильным иммунитетом переносят болезнь неожиданно тяжело», — говорит главный врач челябинской ОКБ № 3, в состав которой входит областной инфекционный центр в Малой Сосновке, Михаил Вербитский.

Вот одна из историй, которую рассказала спасенная в областной инфекционке челябинка Екатерина Бурдуковская.





Коронавируса женщина не боялась. Среди знакомых Екатерины были переболевшие, но саму ее вирус обходил стороной. Маску челябинка надевала лишь в магазинах, и то — если просили. В начале мая она почувствовала себя плохо, но и тогда не стала паниковать — попробовала лечиться самостоятельно.

«Лекарства не помогали. Температура подскочила под 40 градусов. Голова и все тело сильно болели. Я кашляла кровью. Только тогда и вызвала скорую. Меня сразу отправили в инфекционку в Малой Сосновке. И я считаю, мне повезло: там есть все необходимое для лечения пневмонии, замечательный персонал. Тяжелые симптомы быстро ушли. Но я была совершенно разбита. Даже передвигаться внутри палаты не было сил. После выписки силы также вернулись не сразу. И в себя я еще до сих пор не пришла. Знаю точно, что не хотела бы пережить это снова», — говорит Екатерина.

Сейчас в Челябинской области продолжают работать одиннадцать ковидных баз. Самая большая клиника — инфекционный центр в Малой Сосновке. Более пятисот больничных коек в них свободные. И любой столкнувшийся с коронавирусом человек может рассчитывать на получение помощи в стационаре.

«Пациенты с относительно легким течением болезни могут лечиться от коронавируса дома. Таким жителям области мы по-прежнему выдаем бесплатные медикаменты. Если же человек опасается, что не справится с лечением сам, что коронавирус ухудшит течение сопутствующих заболеваний, он может лечь в стационар даже без пневмонии. Свободные места в больницах есть», — говорит заместитель министра здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская.

Тем, кто уже перенес коронавирус, врачи советуют прислушаться к своему организму. После болезни могут возникнуть различные осложнения. Для помощи таким пациентам по области начали открывать «постковидные кабинеты», где ведут прием кардиолог, невролог и эндокринолог. Один из первых кабинетов появится на базе челябинской ГКБ № 1. Направление в такой кабинет можно получить у терапевта.

Тем же, кто не болел и перенес ковид более полугода назад, советуют прививаться.

«Не играйте с судьбой. В Малой Сосновке почти весь персонал уже привит от коронавируса. Уговаривать наших сотрудников не приходится, ведь они каждый день видят тяжелых больных в реанимации. Прививка — это спасение, это страховка, это гарантия того, что вы не заболеете коронавирусом или перенесете его в легкой форме», — обращается к южноуральцам Михаил Вербицкий.

Напомним, сегодня жителям Челябинской области доступны все три российские вакцины от коронавируса: «Гам-КОВИД-Вак» (больше известная под торговой маркой «Спутник V»), «КовиВак» и «ЭпивакКорона». Подбор вакцины проводит лечащий врач, однако чаще всего жителей области прививают знаменитым «Спутником V» — его поставки в наше регион самые большие.

По данным минздрава Челябинской области, на утро 26 мая в регионе привито около 20% всего взрослого населения. Чтобы предупредить третью волну эпидемии, необходимо привить не меньше 60% южноуральцев.

Привиться от коронавируса сегодня можно:

— в поликлинике и ФАПах;

— в челябинской ГКБ № 1 (здесь работает кабинет для тех, кто работает допоздна, — сделать прививку можно поздно вечером и в выходные);

— во время массовых акций в крупных ТРК области;

— во время массовых акций в садовых товариществах;

— во время массовых акций на пешеходной Кировке в Челябинске.

Даты проведения массовых акций и график работы выездных бригад Минздрав сообщает заранее. В конце каждой недели мы публикуем их на нашем сайте.