В понедельник, 1 февраля, ушел из жизни начальник управления по развитию растениеводства Минсельхоза Челябинской области Юрий Засыпкин. Чиновнику было 59 лет, незадолго до смерти он заразился коронавирусом. О смерти коллеги сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза.
Юрий Засыпкин был родом из Курганской области. Высшее образование он получил на Южном Урале, в ЧИМЭСХ. Трудовой путь начинал с главного инженера колхоза, а потом стал председателем. В конце 90-х Юрий Федорович возглавлял Шумихинский мясокомбинат. С 1999 года трудился на руководящих должностях в перерабатывающей отрасли Челябинской области: на КХП им. Григоровича и ООО «Чебаркульская птица».
В 2010 году Юрий Засыпкин окончил аспирантуру Уральской государственной академии ветеринарной медицины. С 2012 года — помощник ректора по инновационной деятельности Челябинской государственной агроинженерной академии. В сентябре 2012 стал начальником управления по развитию растениеводства Министерства сельского хозяйства Челябинской области.
«Юрий Федорович многое сделал для развития отрасли. Под его руководством велась планомерная работа по реализации новых инвестпроектов в растениеводстве, внедрялись достижения науки и передовой практики, был увеличен размер посевных площадей, организована областная база семеноводства», — рассказывают коллеги.
За свою работу Юрий Засыпкин получил немало наград.
Дата похорон пока не назначена.
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