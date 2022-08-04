В Челябинской области 234 человека заболели коронавирусом за сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 4 августа 2022 года

В Челябинской области за минувшие сутки провели более 6,9 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 234 положительных результата, среди заболевших есть 11 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 339 тысяч 130 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 4 августа, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 190 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 328 тысяч 167 южноуральцев. Продолжают лечение 1811 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает об одном скончавшемся накануне пациенте с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 011 человек.

Роспотребнадзор предупреждает об обострении коронавируса и просит жителей Челябинской области снова носить маски. Ситуация в регионе находится на ежедневном контроле оперативного штаба, и пока он не планирует вводить ковидные ограничения.

Врачи региона также осенью ожидают подъем заболеваемости COVID-19. Увеличение числа заражений будет связано с возвращением людей из отпусков и школьников и студентов в организованные коллективы.

Для защиты специалисты регионального Минздрава рекомендуют поставить прививку. Для этого создан необходимый запас доз. Где можно пройти вакцинацию и ревакцинацию на этой неделе, читайте в материале ИА «Первое областное».