В Челябинске увеличили количество пунктов для бесплатной сдачи теста на коронавирус

Проверить свое здоровье могут все желающие

В Челябинске открыли еще два пункта сдачи бесплатных ПЦР-тестов. Список адресов опубликовал Минздрав региона. Теперь на территории города работают четыре пункта, где можно проверить свое здоровье.

На базе городской клинической больницы № 6 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 29). График работы: ежедневно с 10:00 до 15:00.

На базе городской клинической больницы № 8 (ул. Горького, 18). График работы: ежедневно с 10:00 до 15:00.

На базе поликлиники № 2 Областной клинической больницы № 3 (пр. Победы, 376в). График работы: ежедневно с 10:00 до 15:00.

На базе Городской клинической больницы № 1 (хирургический корпус, угол улиц Карла Либкнехта и Красной). График работы: ежедневно с 10:00 до 15:00.

«Пройти обследование могут все желающие без признаков вирусной инфекции. Это, к примеру, южноуральцы, кто находился в контакте с больным COVID-19 либо кому необходим тест для поездки. С собой пациентам необходимы паспорт, медицинский полис, СНИЛС», — напомнили в пресс-службе регионального Минздрава.

Напомним, за минувшие сутки в Челябинской области провели более 11 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 957 положительных результатов, среди заболевших есть 148 школьников.