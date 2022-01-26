В Челябинской области еще 957 человек заболели коронавирусом за день

Минздрав региона озвучил сводку на 26 января 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 11 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 957 положительных результатов, среди заболевших есть 148 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 156 тысяч 716 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписан 31 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 143 тысячи 228 южноуральцев. На лечении остаются 5726 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 11 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом.

Напомним, в России изменили срок изоляции для контактных по коронавирусу. Вынужденный карантин для них сократили с 14 дней до недели.

Накануне в Челябинскую область пришла первая партия вакцины от коронавируса «Спутник M».