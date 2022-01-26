Первая поликлиника для больных COVID‑19 открылась в Челябинске

Достаточно предъявить полис ОМС, место прописки значения не имеет

В Челябинске открыли первую ковидную поликлинику. Здесь можно оперативно пройти тестирование на ковид и при положительном результате получить набор бесплатных лекарств. В поликлинике принимают исключительно взрослых, то есть тех, кому исполнилось 18 лет. Зато нет никаких территориальных ограничений. Обратиться за помощью сюда могут жители из любого района Челябинска да и всей Челябинской области. 26 января ковидную поликлинику показали челябинским журналистам.

«Заболеваемость коронавирусом растет. Каждый день в поликлиники города обращаются люди, которые контактировали с больными или подозревают, что тоже заразились ковидом. Чтобы организовать оперативную диагностику таких пациентов, мы и открыли в Челябинске первую ковидную поликлинику», — рассказала заместитель министра здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская (на фото).

Поликлинику разместили в трехэтажном здании грязелечебницы на улице Воровского, 9а. Оно находится в центре городе — это удобно для жителей отдаленных районов. К тому же у поликлиники нет прикрепленного населения, а это значит, ковидные пациенты не помешают работе узких специалистов и терапевтов, ведущих «здоровый» прием.

«Поликлиника работает с понедельника. В первый день к нам пришли 22 пациента и у пяти обнаружен ковид. Во вторник было больше 80 посетителей и 18 положительных тестов на коронавирус. А теперь мы планируем принимать 300—350 человек в сутки. Если желающих будет больше, то задействуем кабинеты на втором и третьем этаже грязелечебницы, чтобы принимать по 700 человек в день», — замечает Татьяна Колчинская.

Как и положено в красной зоне, медики облачены в спецзащиту, на лицах — щитки и маски. Условия непростые, и бригаду меняют каждые полтора-два часа. А на дежурство в ковидной клинике приезжают медики изо всех поликлиник Челябинска.





Сейчас прием в поликлинике одновременно ведут восемь медицинских бригад. Врач осматривает пациента, медсестра делает экспресс-тест на ковид.



«Сначала беру мазок у пациента из горла, потом из носа. И помещаю на специальную тест-систему. Результат будет известен через десять минут. Тест-система работает как тест на беременность. Одна полоска — анализ выполнен правильно, но ковида нет. Две полоски — ковид обнаружен. Но, как правило, положительный результат проявляется на второй минуте», — рассказывает медик в скафандре.









Если результат теста вызывает сомнение или состояние пациента тяжелое, тут же в ковидной клинике можно сдать ПЦР-тест на ковид (его результаты появятся через сутки на «Госуслугах»), провести ЭКГ, общий анализ крови. При подозрении на ковидную пневмонию пациенту вызовут карету скорой или машину неотложной помощи и отвезут в сортировочный пункт на КТ.





Если коронавирус протекает в легкой форме, человек получит бесплатный набор лекарств (он включает парацетамол, гриппферон и еще одни противовирусные таблетки), а также памятку, в которой сказано, как действовать дальше.

«В большинстве случаев человек пойдет лечиться домой под наблюдением доктора по месту жительства. Каждый день ему будут звонить и спрашивать, как дела. В случае ухудшения доктор приедет на дом. Больничный должны оформить при выписке в поликлинике по месту жительства. Документ откроют с той даты, когда пациент обратился на Воровского, 9а», — поясняет Татьяна Колчинская.





Первая ковидная поликлиника на Воровского, 9а работает ежедневно без выходных с 9:00 до 18:00 часов. Ее главное преимущество — это возможность оперативно подтвердить диагноз «коронавирус». Однако ехать именно в центр города не обязательно. По словам Татьяны Колчинской, с подозрением на ковид, да и просто с простудой, температурой, сейчас по-прежнему можно обращаться в любую поликлинику города по месту жительства. Терапевты и медики в кабинетах неотложной помощи также ведут прием заболевших и предлагают экспресс-тесты на коронавирус.

Кроме того, в Челябинске скоро откроют еще две ковидные поликлиники — на базе ГКБ № 2 и в Чурилово. Также две поликлиники для больных с подозрением на ковид откроют в Магнитогорске.

Также в Челябинске увеличили количество пунктов для бесплатной сдачи теста на коронавирус.



Кстати, срок изоляции для контактных по коронавирусу сократили до семи дней. Новое правило будет действовать по всей России.

