Татьяна Голикова: «В Челябинской области занято больше 95% коронавирусных коек»

Такие данные озвучены на совещании с президентом России

В Челябинской области занято более 95% ковидных коек. Такие данные в среду, 20 октября, привела на совещании с президентом страны Владимиром Путиным вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

«Более месяца мы наблюдаем рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. На это повлияло несоблюдение ограничительных мер и недостаточные темпы вакцинации. В среднем по стране занятость коронавирусных коек составляет 86,6%. Сложнее всего ситуация в Ставрополье, Адыгее, Челябинской, Орловской, Амурской, Самарской, Саратовской областях, где занято больше 95% коронавирусных коек», — доложила Татьяна Голикова.

Кроме того, Голикова упомянула Челябинскую область в списке регионов, которые демонстрируют низкий процент вакцинированных граждан. Ранее ожидалось, что к осени от ковида в России привьются до 80% взрослого населения, однако в целом по стране число привитых едва превышает 45%.

Напомним, в Челябинской области введена обязательная вакцинация чиновников, педагогов, медиков и сотрудников сферы обслуживания. Как в Челябинской области записаться на вакцинацию и где поставить прививку, читайте на сайте Первого областного информагентства.



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