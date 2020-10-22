СМИ сообщили об отказе «Яндекс.Такси» возить на КТ больных коронавирусом

Ситуацию с соглашением между правительством региона и агрегатором прокомментировала Ирина Гехт.

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СМИ сообщили об отказе водителей «Яндекса» возить больных коронавирусом на КТ из-за риска заражения COVID-19. По информации местных изданий, в связи с этим агрегатор раздумывает сменить вектор на перевозку врачей, работающих с ковидниками. Между тем первый заместитель губернатора региона Ирины Гехт выразила надежду, что анонсированная ранее услуга будет доступна уже на следующей неделе.

В областном правительстве заверили, что работа по взаимодействию с агрегатором в этом вопросе ещё ведётся. Как отметила Ирина Гехт, уже была проведена учёба с сотрудниками медорганизаций, операторы которых будут работать в диалоговом окне «Яндекса».

«С нашей стороны уже договор подписан и отправлен в Москву. В субботу „Яндекс“ получает необходимое оборудование для машин, как и говорили, это будут отдельные машины с экранами, санитайзерами, СИЗами для водителей. Давайте начнём работать, потом прокомментируем все эти истории. Надеюсь, со следующей недели „Яндекс.Такси“ уже начнёт работать с медицинскими организациями Челябинской области, пока всё в процессе», — добавила Ирина Гехт.

Напомним, о сотрудничестве «Яндекса» с правительством Челябинской области стало известно 12 октября. Тогда Ирина Гехт объявила, что специальные автомобили сервиса будут возить южноуральцев на компьютерную томографию. Это, по мнению региональных властей, снизит нагрузку на «скорые». Изначально говорилось, что перевозку будут осуществлять 19 машин в Челябинске и 12 — в Магнитогорске.

Однако затем своё недовольство выразили водители «Яндекс.Go». Они пригрозили забастовкой и связали её с договором компании и правительства. При этом в самом «Яндексе» заверили, что в перевозке коронавирусных больных не будут участвовать обычные машины. Оплачивать труд водителей отдельного парка будет благотворительная организация.