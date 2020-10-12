«Яндекс. Такси» будет возить южноуральцев с коронавирусом на компьютерную томографию

Договор с компанией будет заключён в ближайшие дни.

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Пациентов с коронавирусом будут возить на компьютерную томографию на автомобилях «Яндекс. Такси». Договор об этом будет заключен в ближайшие дни на срок один месяц. О новой инициативе сегодня, 12 октября, объявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.



Первый замглавы региона подчеркнула, что мера необходима для разгрузки автомобилей скорой помощи, Так пациенты сами смогут добраться до больницы без привлечения медицинских машин. Причем это будут не обычные автомобили, они не будут работать с обычными пассажирами.

«Это не будут такси, которые мы вызываем и которые, находясь вблизи, приехали и довезли до КТ. Это будет 19 машин, прикреплённых к медицинским организациям, в Челябинске и 12 в Магнитогорске. Эти машины будут только обслуживать пациентов с коронавирусной инфекцией, соответственно с пневмониями, для проведения компьютерной томографии. Сейчас мы обсуждаем все детали, безусловно, машины будут защищены»,— рассказала Ирина Гехт.

Автомобили будут работать в круглосуточном режиме, каждый из них будет совершать около 25 выездов в сутки. Оплачивать труд водителей будет благотворительная организация, добавила Ирина Гехт. Это связано с тем, что организовать механизм бюджетного финансирования подобной инициативы сложно, поэтому была найдена возможность оказания благотворительной помощи. Первый вице-губернатор подчеркнула, что, если практика покажет эффективность, срок её действия продлят до конца 2020 года.