Более 19 000 человек в Челябинской области заразились коронавирусом с начала пандемии

За сутки в регионе выявлено 129 новых случаев COVID-19.

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До 19 104 человек возросло количество больных COVID-19 в Челябинской области. 129 из них было выявлено в минувшие сутки. Также, как сообщает региональное министерство здравоохранения, пять новых заражений инфекцией выявлено у школьников.



«Больных COVID-19 — 3 948 человек. За прошедшие сутки выписаны 111 человек. Всего 14 520 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 752 040. За прошедшие сутки — 6 815 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 — 0»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Шесть человек с коронавирусом умерли в минувшие сутки. У троих из них COVID-19 был основным заболеванием. Самым младшим из скончавшихся от коронавируса стал 51-летний мужчина.

«За прошедшие сутки умерло 6 человек. От COVID-19: пациентка, 68 лет; пациент, 51 год; пациентка, 82 год. От других причин: атеросклеротическая болезнь сердца, легочно-сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 64 года; атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 84 года; острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 61 год»,— добавили представители минздрава.

Для борьбы с коронавирусом на Южном Урале привлекают все большее количество дополнительных сил. Так, в Челябинске под ковидный госпиталь отдали горбольницу № 8, а на базе ОКБ № 3 развернули дополнительные койки. Кроме того, в минздраве области рапортовали о ходе строительства новой инфекционной больницы, по словам представителей ведомства, работы находятся на финишной прямой. В Магнитогорск в скором времени должен поступить новый аппарат компьютерной томографии. Сейчас на территории города металлургов функционирует четыре таких устройства.

Напомним, режим повышенной готовности в Челябинской области продлён до 1 ноября.