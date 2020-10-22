Челябинку, прилетевшую из Турции, оштрафовали за несданный тест на коронавирус

Женщина объяснила, что не могла пройти анализ в положенные три дня.

Послушать 00:00

Туристку из Челябинска оштрафовали за непрохождение теста на коронавирус после прилёта из-за границы. Женщина вернулась из Турции и проигнорировала процедуру в течение трёх календарных дней. Это, как объяснили «Первому областному» в пресс-службе Металлургического районного суда, является нарушением законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.



«Из протокола об административном правонарушении следует, что согласно анализу сведений о прибывающих в Российскую Федерацию из зарубежных стран, размещенных на Едином портале государственных и муниципальных услуг, 26.08.2020 туристка прибыла на территорию Российской Федерации из Турции на самолете. Однако в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации не прошла лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и не разместила информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 в ЕПГУ, заполнив форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации»,— рассказали представители суда Металлургического района.

При этом сама женщина не признала вину. Она объяснила, что не имела возможности пройти тест в установленный срок, добавив, что 26 августа прилетела из Турции в Россию-, 27-го в течение 18 часов добиралась до Челябинска, а на следующий день пришла в диагностический центр, но простояла в очереди, а 29-е и 30-е августа были выходными.

«Вместе с тем вина в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, подтвердилась протоколом об административном правонарушении и другими материалами дела в их совокупности. Из объяснений Кусковой Д. следует, что она не отрицает, что первый раз после прибытия из Турции она сдала тест на COVID-2019 только 31.08.2020 г., т. е. по истечении предусмотренного законом срока. При рассмотрении дела об административном правонарушении с достоверностью установлено, что событие административного правонарушения имело место»,— добавили в суде.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 7 500 рублей штрафа. В качестве смягчающих обстоятельств в инстанции учли отсутствие привлечений к административной ответственности и наличие ребёнка. Отягчающих обстоятельств суд не выявил.