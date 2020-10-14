Челябинские таксисты собираются бастовать из-за снижения гарантии заработка

Водители считают, что уменьшение доплат связано с договором «Яндекс Go» о перевозке пациентов с COVID-19.

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В Челябинске среди таксистов, работающих с помощью агрегатора «Яндекс Go», растет волна недовольства. О том, что гарантия заработка водителя снизилась, анонимный таксист написал в группе «Подслушано» в социальных сетях. Снижение цен он связал с тем, что правительство региона рассматривает варианты сотрудничества с агрегатором, чтобы перевозить пациентов с COVID-19 на компьютерную томографию.

«„Яндекс такси“ договорилось с правительством Челябинской области перевозить коронавирусных больных за свой счёт. После чего резко опустили гарантию заработка для работников такси», — сообщает автор поста.

На этой волне он призывал коллег-водителей в определенный день выйти на линию, но не принимать заказы. Забастовку он предлагает провести 23 октября. Однако не все его коллеги готовы поддержать эту идею.

«Забастовку в прошлом году пытались провести общенациональную. Но идея провалилась из-за того, что 90% работников такси не имеют лицензии, к тому же, они готовы работать даже после того, как ценник на поездку снижается. Бастует максимум несколько десятков машин, остальные все равно выходят на линию», — прокомментировал ситуацию для редакции сайта «Первый областной» таксист из Челябинска.

Кроме того, водитель отметил, что снижение ценника, скорее всего, никак не связано с договоренностью между правительством региона и «Яндекс Go». Оплачивать труд таксистов, работающих с пациентами, будет благотворительная организация.

Подробнее о сотрудничестве с сервисом рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«Будет 19 машин, прикрепленных к медицинским организациям города Челябинска, и 12 машин в Магнитогорске. Эти автомобили будут обслуживать только пациентов с коронавирусной инфекцией, с пневмониями, которым требуется компьютерная томография. Сейчас мы обсуждаем все детали, безусловно, водители будут защищены. Выбранные машины будут заниматься только обслуживанием таких пациентов, причем в круглосуточном режиме. Мы предполагаем, что в сутки один автомобиль будет совершать около 25 выездов», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ первый вице-губернатор.

Клиентов «Яндекс Go» заверили, что остальным пассажирам ничто не будет угрожать. Рядовые машины такси в этом проекте не задействуют. Для того чтобы водитель подобной машины оставался в безопасности, будут предприняты все необходимые меры.

«Речь идет не о машинах, которые выполняют обычные заказы „Яндекс Go“, а только про отдельный флот партнёрских автомобилей, где будут повышены меры безопасности для водителей-добровольцев. В таких автомобилях используются специальные защитные экраны, а также проводится ежедневная обязательная дезинфекция. Опыт подобной работы у нас уже есть: весной водители активно помогали медработникам в 34 городах России в рамках проекта „Помощь рядом“», — сообщили корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе «Яндекс Go».

Кроме того, если водитель-доброволец заразится новой коронавирусной инфекцией, для него будет действовать страховка из специального Фонда «Яндекс.Такси».