Минздрав Челябинской области проверит жалобы на отсутствие мест в больницах Троицка

По словам местных жителей, «скорая» не может забрать пациента с пневмонией из-за заполненности медучреждений.

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Министерство здравоохранения Челябинской области проверит жалобы жителей Троицка на отсутствие мест в больницах для пациентов с пневмониями. По словам граждан, пожилого мужчину с обширным поражением легких не госпитализировали из-за того, что медицинские учреждения переполнены.

«Мы проконтролируем ситуацию, чтобы данного мужчину госпитализировали. Это проконтролирует первый заместитель министра здравоохранения региона Виктория Сахарова. По Троицку подобный сигнал не единственный. Мы уже подключались к работе по подобным обращениям. Необходимо еще раз проговорить эту ситуацию с главным врачом медицинского учреждения», — прокомментировала ситуацию первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Отметим, что в Троицке было открыто реанимационное отделение на 8 коек для пациентов в тяжелом состоянии. Кроме того, была создана база долечивания в Октябрьском районе, необходимая для разгрузки медицинских учреждений.

Однако на время госпитализации жалуются и пациенты из Челябинска. Людей с направлением на стационарное лечение утром забирает скорая помощь, но в медицинское учреждение они попадают не сразу. По словам пациентов, с бригадой «скорой» они могут провести несколько часов, пока им ищут место в больнице.

«У нас есть утренний период, в который ведется подсчет выписывающихся пациентов, а также количество госпитализаций. В день обновляется около 20% коечного фонда для пациентов. Время, которое проводят ожидающие госпитализации в „скорой“, они проводят под наблюдением бригады. Однако данная ситуация не повсеместно, скорее всего, это единичный случай», — отметила первый заместитель министра здравоохранения региона Виктория Сахарова.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт подчеркнула, что сложившуюся ситуацию необходимо проанализировать и найти решение, при котором бригада скорой помощи будет приезжать за пациентом непосредственно перед госпитализацией.