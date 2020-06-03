«Расслабились»: глава территориального Роспотребнадзора объяснил вспышку COVID-19 в Ашинском районе

По мнению Александра Тихонова, это случилось из-за несоблюдения самоизоляции в майские праздники.

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Руководитель территориального отдела Роспотребнадзора по Челябинской области Александр Тихонов назвал свою версию резкого роста числа больных коронавирусом в Ашинском районе. По его словам, скачок заболеваемости связан с тем, что народ «расслабился» во время майских праздников.



Сейчас по данным оперативного штаба в Ашинском районе зарегистрировано 52 больных COVID-19. Александр Тихонов подчеркнул, что самый большой прирост был зафиксирован 29 мая, а среди заболевших есть представители всех слоёв населения.

«Основная причина — расслабление населения. Предприятия торговли принимают людей без масок, без санитарных разрывов. Ответственность за эту работу лежит на предпринимателях. Но они не понимают, что если их работник заболеет, придется весь персонал уводить на изоляцию. Они могут остаться без работников и без денег. И население должно соблюдать элементарные правила. Заходить в масках, соблюдать дистанцию»,— заявил Александр Тихонов в интервью телекомпании ТВЖ.

Отметим, что в последнее время каждые сутки в Челябинской области регистрируется более ста заболевших COVID-19. Стабильные «100+» больных на Южном Урале начались после 28 мая, а больше всего инфицированных было выявлено на следующий день — 150 человек. В Министерстве здравоохранения региона данные цифры также связали с несоблюдением южноуральцами самоизоляции в майские праздники.

Напомним, по данным оперштаба на утро среды, 3 июня, в регионе зарегистрированы 3 356 больных COVID-19. За сутки прирост составил 114 человек. 1 479 южноуральцев, из которых 85 — за прошедшие сутки, вылечились от коронавируса, 47 — скончались.