Отголоски майских: 150 новых заболевших коронавирусом зарегистрировано в Челябинской области

На Южном Урале вновь зафиксирован рекорд по заражённым за сутки.

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Свежую статистику по заболеваемости COVID-19 опубликовали в Минздраве Челябинской области. За прошедшие сутки в Челябинской области снова за сотню новых заболевших. По данным ооперативного штаба, по состоянию на утро пятницы, 29 мая, коронавирусом в Челябинской области заболели ещё 150 человек.



Всего за период пандемии подтверждено 2 736 случаев инфекции. При этом 1 180 человек было выписано из больниц, 74 из которых — за прошедшие сутки.

«На утро 29 мая в регионе подтверждены 2736 случаев заболевания COVID-19 (+ 150 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Больных COVID-19 — 1507 человек. За прошедшие сутки выписано 74 человека. Всего 1180 пациентов выздоровели и выписаны из больниц»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

При этом 12 человек были переведены в медучреждения по месту прописки в другие регионы России. Также за прошедшие сутки с ковидом в качестве основного или сопутствующего заболевания скончались 2 человека.

«За прошедшие сутки умерло 2 человека: от COVID-19 — пациентка, 78 лет, от других причин: злокачественное новообразование, ковид сопутствующий — пациент, 81 год», — добавили в минздраве.

Все жители области с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах. Там они получают необходимое лечение. Пациенты без клинических проявлений и не входящие в группы риска, лечатся под присмотром врачей, на дому. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора.

Напомним, резкий рост заболеваемости COVID-19 был зафиксирован в четверг, 28 мая, когда инфекцией заболело сразу 148 человек. Основной причиной такого резкого роста в Минздраве назвали несоблюдение южноуральцами самоизоляции в майские праздники.