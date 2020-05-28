В Минздраве объяснили резкий рост заболевших COVID-19

Причиной стало несоблюдение самоизоляции в майские праздники.

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Резкий прирост заболевших коронавирусом за последние сутки объяснили в министерстве здравоохранения Челябинской области. По словам представителя ведомства, на это есть несколько причин, одна из которых — несоблюдение режима самоизоляции жителями региона.



При этом новых очагов, как это было в Златоусте, на Южном Урале не наблюдается. Однако особенно сильно несоблюдение самоизоляции проявилось в майские праздники, что видно по эпидпоказаниям. Вспышки приходятся как раз на праздничные даты.

«У нас первый прирост наблюдается по майским, начало 1 мая и второй прирост после 9 мая, как раз 7-14 дней инкубационного периода выливается в то, что у нас сейчас есть такие показатели»,— рассказали в минздраве региона.

Ещё одной причиной прироста в статистике по заболевшим стал увеличенный охват тестированием. Если в конце апреля в Челябинской области проводилось около 37 тестов, то сейчас их число увеличено до 82 тысяч, что тоже даёт о себе знать. Также в Минздраве поспешили успокоить тех, кто связывает резкий рост с новыми очагам. По данным ведомства, сейчас таких больших вспышек в области нет.

«Очагов и ничего такого нет, есть небольшие бытовые приросты, они идут по большим городам, это адекватная оценка тому, что несоблюдение режима самоизоляции дало нам в праздничные дни»,— добавили в минздраве.

За прошедшие сутки в Челябинской области был зафиксирован резкий скачок заболевших коронавирусом, плюс 148 человек. Всего за период пандемии инфекцией заразились 2586 южноуральцев, 1106 из которых излечились, 25 выздоровело.

Напомним, в выходные Челябинская область перешла к первому этапу снятия ограничений. Об этом объявил губернатор Алексей Текслер. Сейчас на Южном Урале можно заниматься спортом на улице и посещать парки при условии соблюдения всех правил социального дистанцирования. Также для посетителей возобновили работу непродовольственные магазины площадью не более 400 квадратных метров.